Forti nevicate oltre i 1500 metri

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala: «Continua il clima uggioso tipico dell’autunno. Alti e bassi delle temperature senza troppi scossoni. Il mese di ottobre 2020 dovrebbe chiudersi come il terzo ottobre più piovoso dal 1993, ma non è finita.

Una nuova forte perturbazione sta interessando il nord ovest in particolare le Alpi. Il ciclone semipermanente Islandese in grande forma sta colpendo l’Europa occidentale con forti venti di burrasca e tanta pioggia.

L’Italia sarà interessata da nord a sud nel giro di tre giorni. Alpi e pedemontane, per effetto Stau, saranno maggiormente interessate con oltre 100 mm previsti e oltre 1 metro di neve sulle Alpi. Le precipitazioni più forti si avranno tra le 10 e le 17 di lunedì 26 ottobre. La fase di maltempo sarà anche accompagnata da un generale e significativo rinforzo dei venti. Allerta arancione per Lombardia e Liguria. Allerta gialla in altre nove regioni.

Le zone del Verbano Cusio Ossola, già fortemente colpite dalla recente alluvione, riceveranno ancora tanti litri di acqua su ogni metro quadrato, sconsigliamo vivamente di non sostare in prossimità delle tante frane appena cadute, nella nicchia di distacco e lungo il percorso interessato potrebbero esserci cumuli di detriti molto instabili che, ricevendo ancora forti precipitazioni, potrebbero scendere sotto forma di colate di fango e detritiche.