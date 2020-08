Framiva Metalli, un gruppo di cittadini: “Dal sindaco comportamento divisivo”

Signor sindaco, chi Le scrive nulla vuole obiettare sul suo interessamento o meno circa la sorte dei dipendenti FRAMIVA dello stabilimento di Beura, è un problema che riguarda Lei, la Sua coscienza e la carica che riveste, se andare o meno a mostrare solidarietà ai dipendenti che manifestano davanti al cancello chiuso dello stabilimento, tuttavia Le sarà noto che la solidarietà è un profondo gesto cristiano.

Un fortissimo augurio ai dipendenti FRAMIVA perché tutto si risolva per il meglio possibile.

Ma veniamo a noi.

In passato, come ha ricordato nella Sua esposizione, scrive di essere stato sempre vicino all'azienda, ci viene da dire forse un po’ meno verso i cittadini che nel 2014 Le avevano più volte segnalato con numerose lettere raccomandate di un fenomeno acustico proveniente dallo stabilimento, segnalazioni che Lei a quanto pare ha sempre ignorato ma che Arpa Piemonte, al suo contrario, non ha ignorato invitando l'azienda ad effettuare gli interventi necessari che sono stati meritoriamente eseguiti dalla stessa; l'azienda dal 2015 non produceva più alcun rumore significativo ed abbiamo anche ringraziato la stessa nella persona del direttore dello stabilimento.

E poi, caro Sindaco, nella Sua esposizione si configurano anche dubbi sul comportamento di Arpa Piemonte che a fronte di "sospetto inquinamento acustico" (così da Lei definito) avrebbe censurato l'azienda senza motivo. Ma Le sembra che l'azienda avrebbe eseguito i lavori (peraltro di manutenzione ordinaria e di modestissima entità) se non necessari?

Presenti un esposto contro Arpa se ritiene che la stessa abbia tenuto comportamenti vessatori.

Renda pubbliche le lettere che i cittadini Le hanno inviato, e ci dimostri in che modo si era interessato per la soluzione dell'inconveniente segnalato dalle numerose famiglie, siamo desiderosi di saperlo. E poi ci spieghi anche quali grandi "azioni concertate", che indica nella sua esposizione, al tempo hanno evitato la chiusura dell'azienda ma non in questa occasione.

Desideravamo inoltre dirLe, Sindaco, che il compito di un funzionario del Suo rango è anche di tenere uniti i Suoi cittadini, Lei invece con il suo comportamento divisivo ha fomentato nel passato ed anche tutt'ora solo sconcerto e discordia.

Tutto questo affinché i cittadini di Beura apprendano come si sono svolti i fatti poiché dalla lettura della sua epistole potrebbe sembrare che, a parte qualche "trascurabile debito", sia causa nostra il fallimento della Società.

Un gruppo di cittadini di Beura Cardezza