Gallo: “L'attacco di DeMagistris sull'Emodinamica? Tenta di rianimarsi da solo”

“De Magistris, ex consigliere regionale distintosi per il nulla, nel tentare di attaccarmi sulla questione Emodinamica, ha sparato solo ca***te; scusate la volgarità”. Non si è fatta attendere la risposta del presidente di SOS Ossola Bernardino Gallo al comunicato dell'ex consigliere regionale Roberto De Magistris.

“A me pare -prosegue Gallo- che tenta di farsi da solo una tecnica di rianimazione. L'allora assessore alla sanità del Piemonte che era un tecnico prestato alla politica, aveva deciso che l'emodinamica era da assegnare a Domodossola per motivi tecnici e sociali. Se ricordo bene si chiamava Monferrino. Dopo un'alzata di scudi in quel di Verbania, s'inventò, per calmare le acque, che se ne sarebbe discusso ancora in futuro e non che sarebbe stato trasferito a Verbania. A Domodossola c'era anche lo spazio che mancava a Verbania. In ogni caso -conclude- io ho portato fatti e lui solo chiacchiere e vi sono atti che lo possono dimostrare come le riunioni con i sindaci in Val Vigezzo e l'assemblea dell'allora comunità montana unica per tutta l'Ossola che approvarono i miei documenti”.