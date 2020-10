Gara di solidarietà per la famiglia che ha perso ogni cosa

Tiziano e la moglie Venusia accolgono quanti arrivano a Loro, frazione di Pieve Vergonte, per una parola di conforto. Venerdì notte il versante montano situato dietro la loro casa non ha retto al peso della pioggia. Il rigagnolo d’acqua che scorre accanto alla casetta di due piani si è improvvisamente gonfiato. “ Si chiamava Ruscelletto perché ha sempre avuto una portata d’acqua esiga” ricorda il sindaco Maria Grazia Medali. Nella corsa impazzita ha incontrato la casa di Tiziano Francioli. All’una di notte un gran rumore. Il precipitarsi alla finestra e il dramma diventa realtà: i sogni di una vita cancellati in pochi minuti.

“Con mia moglie abbiamo preso nostra figlia e siamo usciti di casa. Nell’oscurità non si siamo resi conto della portata dell’evento. Arrivati in strada -racconta con le lacrime agli occhi- ho realizzato che eravamo vivi. Al momento bastava. Ora però capisco di non aver più nulla: casa, auto, camper. Tutto finito”.

La storia della famiglia Francioli ha commosso l’Ossola tutta. Diffusa la notizia è partita una gara di solidarietà. “Non potevamo pensare che nel 2020, dove ognuno pensa per sé, ci fosse tanta gente brava. Grazie a tutti” dice la signora Venusia.

Tiziano Tanzarella, anima della movida domese e il titolare della discoteca Trocadero, questa mattina è stato a Loro per incontrare i congiunti Francioli. Poi sui social ha lanciato una raccolta di fondi per aiutarli nella ricostruzione. “Chi vuole portare il suo contributo può farlo presso il bar Carosello in piazza Mercato a Domodossola” scrive. La storia di questi due giovani operai ha colpito molte persone. Andrea Giudici, noto gommista domese ha offerto loro una vettura.

“Grazie, grazie di cuore a tutti” mandano a dire Tiziano e Venusia che oggi hanno ricevuto anche la visita del vice presidente della regione Piemonte, Fabio Carosso.