Giovedì a Bognanco il primo concerto degli allievi del campus musicale 'Giovaninbanda'

Il prossimo giovedì 25 luglio, alle ore 18, presso il giardino della Chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Bognanco, è in programma una prima esibizione dei ragazzi ed anche dei docenti del Campus estivo Giovaninbanda organizzato da ANBIMA VCO. Il gran finale è previsto per sabato 27 luglio alle ore 16,30 presso il Centro Guido Prada di San Lorenzo, con il concerto dei partecipanti alla settimana musicale, diretto dal maestro di musica d'insieme, nonché maestro della Banda Giovanile Provinciale del VCO, Massimiliano Pidò. L'ingresso è libero e aperto a tutti per verificare i progressi che i giovani hanno effettuato durante questa esperienza.

“Abbiamo ascoltato solo 7 giorni fa a Verbania la massima espressione delle bande musicali del territorio – spiega ANBIMA VCO-, con il concerto realizzato dalle bande musicali giovanili del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Lo spettacolo è stato intenso, apprezzato e prima ancora desiderato, dal momento che la capienza del Teatro Maggiore di Verbania non è stata sufficiente per esaudire le richieste di posti. Il percorso di crescita dei musicanti, però, è più lungo e inizia da giovanissimi, ovvero le nuove leve devono farsi le ossa, migliorarsi, ma non solo per il proprio futuro musicale, anche per il bene delle bande musicali dove suonano, perché senza i giovani nessun gruppo musicale può continuare e crescere”.

ANBIMA VCO ormai da 9 anni realizza ogni estate un Campus musicale rivolto proprio ai ragazzi: dal 20 luglio è in corso a Bognanco il campus chiamato Giovaninbanda 2019, che vede la partecipazione di una ventina di giovani dagli 8 ai 20 anni, i quali hanno intrapreso lo studio della musica presso bande musicali, istituti musicali o scuole ad indirizzo musicale. Sotto la guida di docenti qualificati e con grande esperienza, ogni giorno i ragazzi si cimentano con lezioni individuali e di gruppo, intervallate comunque da momenti di svago, escursioni, giochi, sport. I corsi sono realizzati presso la località San Lorenzo di Bognanco, immersa nel verde delle montagne ossolane, mentre gli alloggi sono organizzati nella frazione Fonti presso il vicino Hotel Ristorante Regina. L'organizzazione della settimana musicale è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Comunità del VCO, del Comune di Bognanco e della locale Banda musicale di Bognanco.