Giusto catturare l'orso. Lo ha detto il Tar del Trentino

Svanito nel nulla. Non c’è più traccia dell’orso spuntato a Sogno, frazione montana di Villadossola, ad inizio maggio. Forse spaventato, l’orso non si è più visto e le foto trappole, messe dalla Polizia provinciale, non lo hanno più immortalato. Di M29, questo il suo nome, si son perse le tracce.

Intanto a proposito dell’orso c’è la notizia sulla cattura di M49 in Trentino, una bestia di tre anni e mezzo, del peso di 167 chili. Nelle scorse ore il Tribunale amministrativo regionale trentino ha dato ragione alla Provincia di Trento sulla cattura dell’orso che si aggirava da quelle parti. ‘’L’amministrazione ha correttamente considerato un gradi di probabilità non ipotetico di pericolo, attuale ed immediato, non rimediabile con l’utilizzo dei poteri e delle procedute tipici e, quindi, la necessità di intervenire urgentemente mediante le ordinanze impugnate che sotto il profilo esaminato sono legittime’’ scrive il TAR che ha respinto il ricorso presentato dalla Lega nazionale per la difesa del cane contro la cattura di M49. Quindi secondo i giudici la provincia di Trento ha agito bene e valutato correttamente i presupposti di pericolo e l’urgenza d’intervenire.