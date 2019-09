Gli Alpini della Sezione di Domodossola parteciperanno a Savona, al 22° Raduno del 1° Raggruppamento

Gli Alpini ossolani parteciperanno in massa al 22° Raduno del 1° Raggruppamento Liguria – Piemonte – Valle d’Aosta – Francia che si terrà il prossimo 5 e 6 ottobre a Savona.

Numerosi i Gruppi della Sezione di Domodossola che prenderanno parte all’avvenimento.

Il Gruppo di Domodossola organizza la partecipazione suddividendola in due giorni con pernottamento a Varazze.

Sabato 5 ottobre, ore 14.00 partenza dal piazzale dell’ospedale (Largo Caduti dei Lager Nazisti).

Arrivo a Varazze, sistemazione in albergo e cena.

Dopo cena, sarà possibile raggiungere Savona utilizzando i mezzi pubblici.

Il giorno seguente alle 7.30 partenza per Savona dove si prenderà parte alla sfilata.

Al termine rientro in albergo, pranzo e partenza per Domodossola.

Info: 347 127 36 93 oppure 333 465 98 89.

Questo il programma di Savona:

Sabato 5 ottobre

ore 09.00 alzabandiera in piazza Mameli

0re 12.30 pranzo ufficiale sulla nave Diadema di Costa Crociere

ore 14.30 ammassamento in piazza Crescent

ore 15.30 onori al Labaro Nazionale – piazzetta della Calata e sfilata da Calata Sbarbaro, via Giuria, via Caboto a piazza Duomo.

ore 16.00 S. Messa in Duomo

ore 17.00 sfilata via Verzellino, corso Italia, via Paleocapa, piazza Mameli

Consegna del premio Nazionale “L’Alpino dell’anno 2018” e saluto delle Autorità.

ore 18.00 onori ai Caduti e rintocchi della Campana del Monumento ai Caduti.

Ammaina bandiera e onori al Labaro Nazionale e ai Gonfaloni.

ore 21.30 concerto dei Cori al teatro Chiabrera

concerto di Fanfare itineranti

Notte Verde Alpina in collaborazione con Ascom – apertura straordinaria delle attività commerciali.

ore 24.00 piazza Mameli – le Fanfare e i Cori presenti si riuniranno per l’Inno di Mameli.

Domenica 6 ottobre

ore 08.00 Ammassamento

ore 09.30 onori al Labaro Nazionale e ai Gonfaloni presenti

ore 10.00 sfilata per le vie cittadine.

ore 12.30 piazza Mameli – passaggio della “Stecca” alla Sezione di Intra

Ammainabandiera.

In occasione del 22° Raduno del 1° Raggruppamento, domenica 6 ottobre, Poste Italiane emetterà uno speciale Annullo Filatelico.