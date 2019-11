Gli esperti svizzeri: ''La scomparsa dei ghiacciai non comprometterà la produzione di energia idroelettrica''

La Svizzera è al terzo posto nel mondo per produzione di energia idroelettrica. Tra i leader mondiali la Svizzera è terza con il 59,7 per cento di produzione idroelettrica, dietro solo alla Norvegia (95,9) e al Brasile (61,8). L’Italia (dati 2017 della Banca mondiale) è decima col 13,2 per cento.

Ma appena al di là delle Alpi stanno già guardando avanti, con una programmazione che da noi latita. Gli Svizzeri stanno analizzando i riflessi che sulla produzione potrà avere la scomparsa dei ghiacciai alpini. Un fenomeno che, dicono, “non comprometterà la produzione idroelettrica”. “Al contrario –scrive il sito Swissinfo riportando l’analisi di alcuni ricercatori- offrirà opportunità per realizzare nuove dighe e laghi artificiali in montagna, accrescendo la capacità di stoccaggio di energia nelle Alpi. Le centrali idroelettriche svizzere sono alimentate prevalentemente dalle piogge e dallo scioglimento della neve. Da decenni, anche il ritiro dei ghiacciai causato dal riscaldamento globale contribuisce alla produzione di elettricità, un apporto stimato in 1,4 Terawattora all'anno, il 4% della produzione idroelettrica nazionale''.

Il gruppo energetico Axpo, il principale produttore di energia idroelettrica in Svizzera che vende ad una trentina di Paesi, non sembra comunque preoccupato: "È possibile che ci sarà meno acqua da turbinare dopo il 2050. Al momento è ancora poco chiaro se questa riduzione dell'afflusso idrico sarà compensata dall'alterazione delle precipitazioni (aumento delle precipitazioni intense) dovuta al cambiamento climatico".

Dunque, la scomparsa dei circa 1.500 ghiacciai alpini non metterebbe a repentaglio la produzione elettrica nazionale svizzera. La ricercatrice Bettina Schaefli dice: ''Al contrario, offrirà nuove opportunità ai gestori di impianti idroelettrici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili in generale’’.