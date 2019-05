Gli studenti della ''Floreanini'' di Domodossola ricevuti dal vicepresidente dell'Abruzzo

‘’Il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, ha ricevuto a L'Aquila gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” dell’Aquila e della scuola media statale “Gisella Floreanini” di Domodossola. Le scolaresche hanno visitato il Palazzo sede dell’Assemblea legislativa in occasione del gemellaggio sancito tra le due istituzioni scolastiche e visitato la città capoluogo accompagnati dai loro coetanei della Scuola Media “Alighieri” in veste di piccole guide coordinate dalla presidente della delegazione aquilana del FAI, Vincenza Turco’’. Lo scrive il quotidiano online ‘’Abruzzolive’’ che racconta la visita della scuola domese in terra abruzzese. Il gemellaggio tra le due scuole trova spazio sulla pagine dei giornali locali. Il vicepresidente Santangelo ha ringraziato docenti e studenti ossolani per aver scelto la città di L’Aquila per il gemellaggio, ricordando ‘’anche la solidarietà offerta dai piemontesi al piccolo centro di Onna l’indomani del terremoto’’.