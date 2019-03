I 5 stelle sui canoni idrici: "Politici di destra e sinistra sono 'ciambellani'. Il merito è solo nostro"

Destra e sinistra mentono sapendo di mentire. È francamente insopportabile la mancanza di rispetto della verità e dei cittadini, trattati da questi ciambellani del nulla alla stregua di beoti da prendere in giro.

Nel caso specifico parliamo della annosa questione dei canoni idrici.

Dopo anni di rimpalli e fiumi di parole tra centro destra e centro sinistra, Consiglieri regionali M5S, a fine 2018, con un emendamento hanno permesso che 3 milioni di euro rimanessero sul nostro territorio.

Una volta insediato il nostro governo, il Sottosegretario al Ministero dello sviluppo economico, Davide Crippa del Movimento 5 Stelle, ha portato avanti la nostra causa e finalmente messo nero su bianco la legge, attualmente in approvazione, che permetterà il trasferimento in automatico dalla Regione alle Province del 60% dei canoni idrici incassati sul territorio. Questi sono i fatti concreti che abbiamo ottenuto in regione e poi al governo: al VCO 8 milioni di euro.

Ora assistiamo, come al solito, ai tentativi di appropriarsi del merito altrui da parte di chi ha fatto della politica il proprio mestiere, prendendo in giro i cittadini mistificando la realtà per tornaconti elettorali e diciamo, con forza, basta a queste menzonie.

Roberto Campana,Monica Corsini, Milena Ragazzini Alvi Torielli candidato regionali VCO