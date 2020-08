''I canoni? Un risultato storico. Figlio anche del referendum Pro Lombardia''

C’è chi parla di ‘’legge storica’’ in riferimento a quella che ha garantito i canoni al Verbano Cusio Ossola. Una ‘battaglia’ durata anni ed ora conclusasi con l’assegnazione di 12 milioni l’anno alla nostra provincia.

Che ne pensa Luigi Spadone, uno dei promotori di quel referendum Pro Lombardia?

‘’Sì possiamo dire che la legge regionale approvata in tema “di disposizioni in ordine alla specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola” rappresenta un risultato storico conseguito grazie alla perseveranza dell’ex sindaco di un piccolo Comune del VCO, che ha l'indiscusso merito di avere combattuto con forza nel difendere il proprio territorio, contro il torinocentrismo e nonostante una maggioranza non totalmente coesa sulla proposta di legge 59, proposta in blocco dal gruppo Lega, questo sì, coeso’’.

Ti riferisci ad Alberto Preioni?

‘’All’indomani in cui al rappresentante di questo territorio in Regione venne riconosciuto il ruolo di capogruppo qualcuno storse naso, preferendo un assessorato; ma la scelta di Molinari di affidare al VCO l’incarico di capogruppo del partito di maggioranza relativa è stata la chiave di volta: un assessore non avrebbe avuto possibilità alcuna di incidere così come invece si è fatto.Comunque la si pensi,è innegabile che il grazie del territorio a Preioni e alla sua squadra non possa che essere doveroso, essendo riuscito laddove prima in tanti ci hanno provato con risultati nulli o, al più, modesti’’.

Ora tutti salgono sul carro del vincitore però….

‘’Facile farlo ora, magari argomentando che la legge approvata è simile a una propria recente proposta, e allora perché non approvarla nella precedente legislatura?. In verità senza la forte spinta dei 40.000 sì nel referendum territoriale del 21 ottobre 2018 che hanno dimostrato un malessere tangibile, e senza la proposta di legge n. 59 con primo firmatario Preioni, dei canoni non si sarebbe visto un solo euro’’.

Quindi il referendum è stato importante nonostante il risultato negativo …..

‘’È innegabile che, pur non avendo raggiunto il quorum, sia servito per smuovere le coscienze e abbia posto l’attenzione sui territori e sulle loro esigenze. Non è un caso che, al termine del dibattito in aula, l’assessore regionale al bilancio Tronzano abbia dichiarato che ora il VCO non ha più motivo per volere cambiare Regione’’.

Ti ricordo che però ci fu chi ci criticò per i costi di quell’operazione referendaria.

‘’Sì , è vero. Ma furono molto meno di 300.000 euro. Oggi possiamo dire finalmente ad alta voce che quei soldi, come abbiamo sempre sostenuto, sono stati un ottimo investimento che ha ridato dignità a una Provincia sull’orlo del dissesto.

Certo non siamo come la Lombardia, ma quanto ottenuto è il massimo che si poteva ottenere in una Regione che per storia, cultura e relazioni ha sempre dimostrato (almeno fino alla scorsa settimana) di pensare quasi totalmente a Torino e alla sua cintura’’,

Ora però occorre gestire questa ingente entrata…

‘’Pagati i debiti l’Ente Provincia con le nuove competenze potrà fin da subito non solo prevedere gli interventi necessari (scuole e viabilità in primis) ma anche mettere in campo azioni per promuovere lo sviluppo del territorio. Sarà la vera sfida: non fermarsi al solo dato economico ma, grazie a un Ente in salute, prevedere una sorta di effetto moltiplicatore. Come ex vice presidente della Provincia quindi non posso che essere soddisfatto così come, quale ex dipendente, nutro un forte piacere sapendo che coloro che furono i miei colleghi ora possano guardare al futuro con maggiore ottimismo e possano tornare ad operare appieno contribuendo con il loro lavoro al territorio.

Infine, il fatto che il Piemonte abbia di recente istituito la Commissione Permanente Autonomia, per trattare i provvedimenti relativi ad autonomia differenziata, affari istituzionali, federalismo ed Enti locali, nonché Comunità di Lavoro Regio Insubrica e frontalierato denota ulteriormente l’attenzione ai territori e il cambio di passo voluto da chi governa la Regione. Si tratta, peraltro, di temi particolarmente cari a chi ha proposto il referendum di due anni fa’’.