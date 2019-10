I ringraziamenti di Preioni all' europarlamentare Panza e al presidente Cirio per l'emergenza maltempo

“Grazie all’europarlamentare Panza per il tempestivo intervento e al Governatore Cirio che ha subito chiesto lo stato di emergenza per le aree colpite. I danni sono, purtroppo, rilevantissimi”.

Così Alberto Preioni, presidente del Gruppo consiliare Lega Salvini in Regione Piemonte, interviene in una nota per esprimere gratitudine all’europarlamentare della Lega Alessandro Panza, che in giornata ha depositato un’interrogazione parlamentare urgente per richiedere l’attivazione immediata dei Fondi di solidarietà per i territori colpiti dal maltempo nelle ultime 48 ore in Piemonte e Liguria, e al Governatore del Piemonte Alberto Cirio per aver chiesto lo stato di emergenza per il Piemonte.

“Ringrazio tutti i volontari - dice Preioni - per il lavoro che hanno compiuto e stanno compiendo nelle zone colpite dal maltempo. Noi stiamo facendo la nostra parte per garantire la sicurezza delle persone. Stiamo monitorando la situazione - si legge nel comunicato - e non lasceremo nessuno da solo. Abbiamo bisogno che lo Stato ci sia per garantire l’incolumità dei cittadini prima di ogni altra cosa e perché venga garantita anche la copertura di tutti gli oneri degli interventi urgenti che stiamo realizzando. Come Gruppo regionale della Lega - termina Preioni - interverremo con modifiche normative che permetteranno il taglio delle piante e la semplificazione delle norme per la pulizia dell’alveo dei fiumi”.