Il 17 settembre sarà la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita

La Regione Piemonte aderisce alla prima Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’intenzione di promuovere il tema della sicurezza delle cure e della persona assistita, attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione, allo scopo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’argomento, in linea con le politiche ministeriali di sostegno alla sicurezza delle cure, parte integrante del diritto alla salute.

Tutte le Aziende Sanitarie sono state invitate a partecipare all'evento, che sarà l'occasione per un confronto con i Cittadini e gli Stakeholder sullo specifico tema della gestione del rischio clinico nonchè per consolidare la collaborazione fra cittadini ed Amministrazione nel processo di miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure.

L’ASL VCO, nel pomeriggio del 17.9.2019 dalle ore 15.30 - 17.00, ha previsto un desk informativo a Verbania, nell’atrio dell’Ospedale Castelli e a Domodossola, nell’atrio della palazzina C (nuova ala) dove sarà distribuito materiale informativo e sarà presente personale qualificato a rispondere ad eventuali domande dei cittadini sul tema della sicurezza della terapia farmacologica. Un desk sarà allestito nell’atrio del Centro Ortopedico di Quadrante di Omegna.

La Direzione Generale dell’ASL e la Direzione del Centro Ortopedico di Quadrante sottolineano l’importanza della giornata che mira a focalizzare i momenti chiave per la sicurezza della terapia farmacologica, che può ridurre notevolmente il rischio di danni associati all’uso dei farmaci.