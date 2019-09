Il 29 novembre 'La Fabbrica' inaugura la nuova stagione: non solo teatro ma anche musica e danza di qualità

Il 29 Novembre parte la stagione teatrale a 'La Fabbrica'. In cartellone spettacoli di genere diverso sia drammatico, sia divertente. La rassegna, organizzata dal Comune in collaborazione con il Circuito Piemonte dal Vivo è stata presentata questa mattina dal sindaco Bruno Toscani e dalla programmatrice artistica del circuito Piemonte dal Vivo Nadia Macis. “Sarà una stagione che spacca. Sono molto soddisfatto lo scorso anno eravamo appena stati eletti – ha detto Bruno Toscani - quindi abbiamo dovuto preparare la stagione in tutta fretta. Quest'anno abbiamo avuto più tempo per scegliere gli spettacoli. Siamo riusciti a portare personaggi di grosso calibro pur essendo in periferia, tra questi Marco Paolini con il suo spettacolo che era stato espressamente richiesto dal pubblico. La prevendita sta andando bene e contiamo di avere abbonamenti in più, rispetto allo scorso anno”. Quest'anno c'è un leggero aumento del costo degli abbonamenti di 5 euro. “Da 5 anni il costo restava invariato – ha detto Toscani - per questo abbiamo pensato ad un leggero aumento. Ci sarà anche anche una novità per quanto riguarda la presentazione degli spettacoli un banner luminoso verrà posto sulla facciata principale del teatro”. Toscani ha ringraziato il collaboratore comunale Roberto Bassa e i volontari per l'impegno e il sostegno alle iniziative.

“È una programmazione che accontenta tutti i gusti- ha detto Nadia Macis – il cartellone coniuga forme espressive differenti: teatro, dal classico al contemporaneo, musica e danza e punta alla qualità. Si tratta di un'offerta multidisciplinare siamo riusciti grazie alla pronta disponibilità dell'amministrazione a portare uno spettacolo come quello di Alessandro Preziosi su Vincent Van Gogh che ha solo due date e una di queste è quella di Villadossola il 15 dicembre”.

Il primo spettacolo sarà “La locandiera” di Goldoni con Amanda Sandrelli. Poi il 5 dicembre sarà portato in scena “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame con Chiara Francini e Alessandro Federico, il 15 Alessandro Preziosi con “Vincent Van Gogh”, il 22 gennaio “Nati sotto contraria stella” con i comici Ale e Franz. Il 25 febbraio “Ditegli sempre di si” con Gianfelice Imparato e la compagnia teatro di Luca De Filippo. L'8 marzo invece sul palco del teatro La Fabbrica ci saranno i comici Massimo Lopez e Tullio Solenghi . Il 17 marzo è in cartellone “Filó, Filó” con Marco Paolini. Mercoledì 1 aprile Ettore Bassi e Simona Cavallari porteranno in scena “Mi amavi ancora” e infine chiude la stagione “The Magic of light” dell'Evolution Theatre il 18 aprile. Le conferme degli abbonamenti della precedente stagione sono iniziate il 3 settembre e si chiudono il 24. Dall'1 al 25 ottobre inizieranno i nuovi abbonamenti. Visti gli abbonamenti che già ci sono stati sia da Omegna che da Verbania saranno confermate le navette.