Il cantautore domese Alberto Fortis tra i protagonisti della stagione estiva a Il Maggiore

Il cantautore domese Alberto Fortis sarà uno dei protagonisti della stagione estiva che Renata Rapetti sta organizzando all’arena esterna al centro eventi il Maggiore di Verbania. È stato lo stesso Fortis a confermarlo prima della visita pomeridiana ai giardini botanici di villa Taranto lunedì pomeriggio in compagnia del rettore dell’Università del Piemonte orientale professor Gian Carlo Avanzi e di Stefania Cerutti, responsabile del corso di laurea in Turismo e presidente di ArsUniVco. “Renata mi ha contattato in questi giorni verificando la mia disponibilità a partire da fine luglio” ha detto rispondendo all’invito del sindaco Silvia Marchionini. Quella di fine luglio è una indicazione al momento solo di massima, dipenderà dall’evoluzione della pandemia.