Il comune di Premosello fa la conta dei danni provocati dal vento

Si aggirano intorno ai 60.000 euro i danni causati dal forte vento che ha flagellato la provincia nei giorni scorsi.

I danni si riferiscono principalmente alle coperture di stabili di proprietà comunale, cadute di alberi come ad esempio al magazzino di via Milano investito proprio dalla caduta di due abeti, il terzo giacché pericolante è stato abbattuto dai Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona.

Sono stati divelte le tegole e lamiere dei capannoni di fronte alla casa di riposo e agli stabili dell’ex Sicaf.

“Auspico un intervento urgente -scrive sul suo profilo Facebook il sindaco Giuseppe Monti -a supporto di tutti i Comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola che hanno subito danni, da parte della Regione Piemonte”.