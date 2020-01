Il critico enogastronomico Paolo Massobrio scopre ''la pizza di periferia'' del Villaggio operaio

“Una pizza di periferia, dal sapore di speranza’’. Così titola l’Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. Lo fa nella rubrica ‘Appelli di gusto’, curata da Paolo Massobrio, noto giornalista che si occupa di enogastronomia. La pizzeria a cui dedica un pezzo è 'Tu', quella sorta da poco nei pressi del Villaggio operaio di Villadossola.

La visita, Massobrio, l’ha fatta il 3 gennaio. “Sono stato a Villadossola per incontrare una coppia, Alessandro e Paola, che hanno aperto una pizzeria’’ esordisce. “Volevo capire le ragioni per cui due giovani investono in un luogo che non ha i medesimi flussi di clientela di altre parti. E mi si è aperto un mondo: si può continuare a vivere nella propria terra se si supera il complesso di inferiorità con la grande città. Per cui a Villadossola puoi assaggiare una pizza gourmet (qui la chiamano 'contemporanea') che è unica, perché gli ingredienti del topping sono quelli del chilometro ravvicinato” rimarca nel suo articolo pubblicato l’8 gennaio. Dove cita anche “l'ottimo caseificio di Cosasca che ha trovato uno sbocco per i suoi prodotti'' e gli agricoltori che hanno riscoperto ''l'ecotipo di nebbiolo della valle, il Prunent’’.

“Risultato -conclude nel suo pezzo Massobrio- , dopo sei mesi è già al sold out ogni sera...”.