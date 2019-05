Il fotografo Gabriele Croppi all'università di Milano per presentare agli studenti il suo progetto sul poeta Pessoa

Le riprese del progetto cine-fotografico sono cominciate a Lisbona a fine marzo. A questa prima sessione ne seguiranno altre che si concretizzeranno all'inizio del prossimo anno in un 'numero zero' da proporre a produttori e distributori per realizzare il film vero e proprio. Il libro fotografico, che ha già diverse prenotazioni, sarà rivolto ad estimatori e collezionisti e verrà stampato in edizione limitata verso la fine del 2019.

Questa lezione milanese, oltre ad avere una valenza didattica, rientra in una serie di iniziative promosse dall'artista per la campagna di raccolta fondi con cui finanziare i lavori del film. Nelle prossime settimane -ci ha spiegato il fotografo- Croppi sarà impegnato a Verona, Genova, Bilbao e Matera in diverse presentazioni e workshop fotografici.

Lezione di presentazione del progetto legato a Fernando Pessoa all'Università Statale di Milano per l'ossolano Gabriele Croppi . Oggi, 2 maggio , alle 12.30, il fotografo sarà ospite del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. L’autore traccerà una sintesi del proprio percorso di ricerca fotografica, incentrata sul rapporto fra fotografia e altre arti, e illustrerà l'indagine ventennale su cui è attualmente impegnato che si concretizzerà con un libro e la realizzazione di un film dedicati alla figura del grande poeta portoghese. L'incontro è rivolto al triennio e agli studenti della Magistrale, nel cui corso è presente anche un esame su Pessoa, e si suddividerà in due parti: la prima, letteraria, tratterà la poetica dello scrittore, la seconda riguarderà il progetto del fotografo ossolano.

Per quanto riguarda contenuti e gestazione del film Croppi scrive: “Ogni progetto ha la propria storia, le proprie specificità, i propri tempi. Ha una vita propria fatta di errori, sorprese, casualità, che spesso un autore fatica a controllare diventandone, nei casi più estremi, una sorta di spettatore. Mi sono trovato con una cinepresa fra le mani e con l'ambizione di girare un film su Fernando Pessoa, a vent'anni esatti dal giorno in cui decisi di indagare questo tema con la fotografia, infatuato dalle pagine del 'Libro dell'inquietudine'. Dall'infatuazione sono passato alla lettura e per molti anni mi sono quasi dimenticato della fotografia. Mi sono trasferito a più riprese a Lisbona e ho cominciato leggere voracemente tutto ciò che riuscivo a trovare. Dalla lettura sono passato allo studio e alla scrittura di una tesi con la quale mi sarei laureato.

“Fernando Pessoa -spiega- è eroe tragico dei due mondi. I due mondi sono quelli della ragione e dell'istinto, del sogno e della quotidianità 'reale', in cui il Poeta si muove senza soluzione di continuità. Mi è capitato l'inevitabile: più mi addentravo nello studio di Pessoa, più mi rendevo conto della complessità dell'universo letterario da lui creato e dell'impossibilità di sintetizzarlo in una qualsiasi maniera. È la complessità che lo distingue all'interno del panorama letterario di ogni tempo, rendendolo un caso unico ed esemplare. Della vastissima produzione di Pessoa, solo una minima parte venne pubblicata in vita dall'autore, che li ordinò e rinchiuse in un baule divenuto ormai mitico, con più di ventisettemila documenti il cui spoglio non è ancora terminato

E mi chiedo -prosegue il fotografo- come sintetizzare una figura come quella di Fernando Pessoa, a cui peraltro è già stato dedicato un dizionario di quasi 1000 pagine? Qualsiasi tentativo di sintesi filmica e fotografica dell'universo pessoano è destinato, quantomeno, alla parzialità. Da ciò, una fondamentale consapevolezza che si trasforma inevitabilmente in rinuncia: quella di realizzare un documentario classico con ambizioni enciclopediche, biografiche, didattiche, di esaustività. Mi rimane un approccio che considero il più onesto e adatto alla mia personalità: quello dell'interpretazione artistica e dell'infatuazione emotiva che l'opera mi ha provocato e mi provoca da oltre vent'anni. Restituire attraverso musica, immagini e versi ciò che Pessoa mi ha dato, in termini di emozione e conoscenza intuitiva. Nient'altro.

Utilizzo queste parole, 'conoscenza intuitiva' perché la dimensione dell'intuito è una delle grandi tematiche della poetica pessoana. Pessoa -conclude Gabriele Croppi- innalza la figura di Alberto Caeiro a “maestro” di tutti i suoi eteronimi ( 'alias' letterari dello scrittore, ognuno contraddistinto da una propria personalità ndr) e ne esalta il profilo anti-accademico in opposizione ad una forma di conoscenza primitiva e più alta, quella dei sensi. Sulla strada tracciata dal maestro Caeiro ho gettato le basi del mio lavoro filmico, ispirandomi al secondo canto del suo poema più conosciuto: il 'Guardiano di greggi'”.

Il progetto è finanziabile attraverso una campagna di crowdfunding attiva sul sito dell'autore ossolano.