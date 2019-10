Il Pd si confronta a Villadossola: dagli scenari internazionali al nuovo governo. Sino ai temi locali

Due ore e mezza di confronto, gran parte dedicate dal deputato Enrico Borghi ad un’analisi della caduta del governo gialloverde e della nascita di quello giallorosso. Una critica al governo Conte 1 in un quadro mondiale di rapporti deteriorati con gli Stati Uniti ma favorevoli ad accordi con la Russia, la Cina e in prospettiva di un attacco diretto all’Unione Europea.

Il confronto tra gli iscritti e i simpatizzanti del Pd di Villadossola e Vogogna si è svolto venerdì sera nella sala consiliare del municipio di Villadossola, presenti oltre a Borghi, il presidente provinciale del partito Graziano Zaretti, il segretario dimissionario di Villadossola Francesco Squizzi e Alice De Ambrogi, capogruppo Pd in consiglio a Verbania e candidata a diventare segretaria provinciale.

Diversi gli interventi a fine serata, dopo che per un’ora e mezza Borghi ha tracciato il quadro della situazione nazionale. Partendo dal ringraziamento agli organizzatori della festa dell’Unità di Villadossola che, ha detto, ‘’ha ormai una risonanza nazionale ed ha visto soddisfatti i politici ospiti della festa’’. Ha parlato della situazione del partito dopo l’addio di Renzi, di cui lo stesso Borghi era stato sostenitore in passato. ‘’Una scelta che non ho capito e che a differenza delle altre scissioni avvenute non ha motivi politici’’ ha affermato. Ha evidenziato le ‘’bombe’’ messe sul cammino del governo precedente dal ministro Salvini, soprattutto l’autonomia delle Regioni, poi la flat tax e infine il problema immigrazione. Ma anche dei rapporti logorati con gli USA, delle aperture alla Russia e l'azione atta a smantellare l'Unione europea. Borghi ha avuto parole di elogio per il Pd del VCO ‘’che in tutte le elezioni negli ultimi 10 anni è il partito che ha preso più voti nel collegio Piemonte 2. E soprattutto un partito che ha vinto le amministrative di Verbania in un momento di spolvero leghista’’.

Trattati anche temi locali. Dalla gestione di Conser VCO alla sanità, tema quest'ultimo che il Pd vuole gestire con maggior fermezza in queste ore decisive nelle quali la Regione Piemonte di marca centrodestra sta decidendo cosa fare dell'ospedale nuovo.