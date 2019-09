Il programma di oggi di Domosofia

Marco Brandani, amministratore delegato di Maina, alle ore 10.30 in piazza Rovereto parlerà di come un’industria dolciaria leader di settore abbia mantenuto i valori e la logica di una piccola bottega di Torino.

In Cappella Mellerio alle 11.30 Tommaso Ebhardt, direttore Bloomberg News Milano, presenterà il suo libro “Sergio Marchionne, ritratto di un leader visionario”. Un ritratto del manager che ha portato la FIAT ad essere un colosso globale fatto dal giornalista che ne ha seguito la carriera in lungo e in largo per il mondo.

Sempre in Cappella Mellerio ma alle 14.30 Fabio Minazzi,docente filosofia della scienza e Rolando Bellini, storico dell'arte, entreranno “Nella mente di Leonardo: l’uomo, lo scienziato, l’artista”. Con le letture di Paolo Tollini accompagnato all’arpa da Isabella Cambini, si scaverà nella vita del Genio del Rinascimento.

“La grande sfida: si può amare la matematica?” sarà il tema trattato da Giorgio Dendi,enigmista e divulgatore scientifico, alle ore 15 presso la Biblioteca Comunale “Contini” presso le scuole “don L. Milani” in via Rosmini. Il campione italiano di calcolo mentale ci illustrerà i meccanismi che regolano la matematica e il loro uso nella vita di tutti i giorni.

Alle 16 sul palco di Piazza Rovereto Cristina Cattaneo Beretta, filosofa e psicologa, e Francesco Alberoni, sociologo, parleranno delle relazioni sentimentali all’epoca dei social network e dei cambiamenti nel vivere l’amore ed i sentimenti nella società moderna in continua evoluzione durante la conferenza intitolata “Amore mio come sei cambiato”.

Alle 17, sempre sul palco di Piazza Rovereto Federico Faggin, il fisico che guidò il team di ricercatori che nel 1971 portò la Intel a commercializzare il primo processore della storia, dialogherà con il teologo don Claudio Ubaldo Cortoni, monaco benedettino,sul tema “Silicio, dall'invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza”. Da anni il prfo. Faggin si dedica allo studio scientifico della consapevolezza.

Alle 17.30 in cappella Mellerio il grecista Giulio Guidorizzi terrà la conferenza dal titolo “I colori dell'anima. I greci e le passioni”, si parlerà delle passioni dirompenti nelle tragedie greche e degli insegnamenti che si possono trarre.

“Chiedi alla notte” è il titolo del romanzo che la scrittrice Antonella Boralevi presenterà alle ore 18 in Piazza Rovereto. Un viaggio nell’animo femminile tra misteri e intrecci Misteriosi.

Alle 18.45 sempre il palco di Piazza Rovereto verrà ceduto al conduttore televisivo Michele Mirabella ci farà riscoprire la bellezza di pagine di letteratura che magari ci hanno tediato sui banchi di scuola durante la conferenza dal titolo “Amor, c'ha nullo amato, amar perdona. Passioni in punta di penna”.

“Il signor diavolo” è l’ultima fatica del regista Pupi Avati, tra i più apprezzati del cinema italiano, alle 21 dal palco del Teatro Galletti ci parlerà dei 50 anni di carriera, del cinema e della sua vita in uno degli eventi più attesi del festival.

Si ricorda che in caso di maltempo gli eventi all’aperto saranno spostati in Cappella Mellerio oppure a Teatro Galletti.