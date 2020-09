Il Riparti Piemonte torna in Consiglio regionale

Il Riparti Piemonte torna in Aula per alcune modifiche indicate dal governo nazionale in seguito all’impugnativa.

La Commissione Bilancio ha approvato a maggioranza i 10 articoli del provvedimento e ha indicato tre relatori di Lega, Pd e 5 Stelle. Alla seduta ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura Vittoria Poggio in rappresentanza della Giunta.

“Maggior ascolto e condivisione sui prossimi provvedimenti - è stato l’invito del capogruppo Luv Marco Grimaldi - dare retta a opposizione e uffici tecnici ci aiuterà”.

Il capogruppo 5 Stelle ha annunciato “la presentazione di alcuni emendamenti in Aula, non lo abbiamo fatto in Commissione per senso di responsabilità”.