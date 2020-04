Il sito de La Fabbrica di carta promuove gli eventi di presentazione di libri

L'appuntamento per la 21° edizione della Fabbrica di Carta al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola per tutti gli amanti della lettura dell'Alto Piemonte slitta quindi di dodici mesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Poichè ilo rinvio non sia comunque da ostacolo alla promozione della letteratura della provincia, l'organizzazione ha deciso di offrire, in questo lasso di tempo, ad autori, editori, librai, enti e associazioni del Verbano Cusio Ossola la possibilità di utilizzare gratuitamente il sito www.fabbricadicarta.it per promuovere i propri eventi di presentazione di libri.

Chi volesse approfittare dell'opportunità offerta dall'Associazione Libriamoci potrà scaricare la scheda di iscrizione pubblicata sul sito al link https://fabbricadicarta.it/promuovi-la-tuapresentazione e inviarla, compilata e firmata, all'indirizzo mail cultura@provincia.verbania.it.

Ancora nell'ottica di aiutare la diffusione della cultura nonostante il periodo di difficoltà e la cancellazione di diversi appuntamenti delle scorse e delle prossime settimane, il sito de La Fabbrica di Carta verrà anche arricchito con una nuova sezione dedicata a tutti i festival e le rassegne letterarie organizzati nei prossimi mesi nella “Provincia azzurra”.