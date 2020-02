Il Siulp sulla ipotesi di chiusura della Polstrada: "Sconcertati"

Questa Organizzazione Sindacale, è venuta a conoscenza di un Piano di razionalizzazione, quindi riorganizzazione della Specialità della Polizia Stradale a livello nazionale, con ipotesi di chiusura di alcuni presidi. In questa ipotesi, vi sarebbero ricompresi 3 uffici piemontesi, Ceva (CN),Domodossola (VB) e Borgomanero (NO). Restiamo sconcertati dal fatto che un progetto di chiusure di uffici, sia stato reso pubblico senza il preventivo e necessario coinvolgimento diretto dei rappresentanti delle/dei lavoratrici/lavoratori. Sconvolge l’arroganza dimostrata dall’Amministrazione della Polizia di Stato, nel decidere le sorti della vita lavorativa di servitrici/servitori dello Stato nonostante siano stati, in più riprese, sollecitati da quest’O.S., rassicurati dai rappresentanti parlamentari dei propri territori interessanti, rispetto ad una loro ipotetica chiusura, ricevendo sempre una risposta negativa dal Ministro dell’Interno in carica in quel momento. In tal senso ricordiamo la risposta ricevuta già nel febbraio 2017 dall’allora Ministro dell’Interno Marco MINNITI, che aveva dato rassicurazioni al parlamentare ossolano, Enrico Borghi, dichiarando come la chiusura del distaccamento della Polizia Stradale di Domodossola non rientrava nei programmi del Governo Gentiloni. Ed ancora quando nel dicembre 2019, ci rallegravamo per la risposta ricevuta dal Sen. Enrico MONTANI dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, nella persona del Prefetto Roberto SGALLA, del definitivo scongiuramento della chiusura dell’Ufficio domese, grazie alla sua “remotizzazione”, più volte richiesta da quest’O.S, e da poco realizzata, che garantisce un risparmio di personale da destinare al controllo della viabilità ordinaria. Inoltre indicava l’Ufficio domese tra quelli che sarebbero rientrati nel piano di rafforzamento in termini numerici di personale, che negli anni è stato ridotto da circa 18 unità alle sole 6 attuali. Lo stesso Prefetto, oggi in pensione, sembrerebbe essere tra gli artefici dell’odierno piano di razionalizzazione. Il Siulp verbanese da ormai diversi anni, si è più volte attivato al fine di scongiurare le ipotesi di chiusura del Distaccamento Polizia Stradale di Domodossola, convinto dell’importanza strategica che rappresenta quest’Ufficio sul territorio Ossolano, e di conseguenza nella Provincia, anche in considerazione del fatto che:

Il solo comune di Domodossola consta di circa 18.000 abitanti, dista circa 40 Km da Verbania dove è presente la Sezione della Polizia Stradale che, comunque, con il suo organico, riesce a malapena a garantire la presenza di una o due pattuglie nell’arco delle 24 ore e quindi non riuscirebbe a coprire le vaste esigenze ossolane;

Le sue valli, distanti a loro volta decine e decine di chilometri dal centro cittadino, sono attraversate da strade che portano ai valichi di frontiera extracomunitaria con la Svizzera, attraversati giornalmente da migliaia di autovetture che trasportano i frontalieri italiani che lavorano nel territorio Elvetico, sia da un elevato numero di mezzi pesanti che transitano da e per l’Europa attraverso il passo ed il tunnel del Sempione, nonché dei valichi di Paglino e Ponte Ribellasca;

Sconvolge notare che il Dipartimento di P.S., decida una tale radicale riorganizzazione dimostrando di non sapere nemmeno dove siano collocati questi uffici, infatti per “loro” Borgomanero sarebbe in Provincia di Verbania e Domodossola in Provincia di Novara. Il Siulp verbanese è sempre più convinto che, se riorganizzazione deve essere fatta, si deve cominciare con la chiusura dei Compartimenti, inutili “sovrastrutture” territoriali, nonché duplicazioni a livello regionale della Direzione centrale del Servizio Polizia Stradale, che assorbono a livello nazionale 1500 colleghe/i per svolgere esclusivamente incombenze burocratiche che, al tempo di internet e dei collegamenti in rete, potrebbero essere tranquillamente gestite dall’unica Direzione Centrale. Allo stato attuale, questi Uffici servono esclusivamente a garantire e giustificare posizioni dirigenziali, senza fornire alcun servizio alla collettività in termini di sicurezza attiva. Sono, ormai, diventati inutili corpi intermedi che sfuggono anche al controllo dell’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, il Questore di ogni Provincia del Piemonte e Valle d’Aosta proprio in virtù del loro status di “sovrastruttura”. In tal senso, per razionalizzare in modo più ottimale, le Specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria e Postale e Telecomunicazioni) dovrebbero essere ricondotte sotto il controllo dell’Autorità provinciale della P.S., nel rispetto della L.121/81, al fine di aumentarne e consolidarne la figura istituzionale nell’interesse della Pubblica Sicurezza. A fronte delle motivazioni sempre addotte fino ad oggi è al fine di scongiurare la chiusura di un importantissimo presidio della Polizia di Stato sul territorio, il Siulp novarese attuerà tutte le iniziative ritenute idonee alla sua salvaguardia, a tutela delle/dei lavoratrici/lavoratori di Polizia che vi lavorano, al servizio e a tutela di tutta la collettività.

Damiano Gallotti

Siulp Vco