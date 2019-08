In treno al Raduno Internazionale dello Spazzacamino

Dal 30 agosto al 1 settembre Santa Maria Maggiore sarà il cuore del 38° Raduno Internazionale dello

Spazzacamino, uno degli appuntamenti storici del Piemonte: ricordi, musica, tradizionali racconti e la

grandiosa sfilata con mille spazzacamini da tutto il mondo, che ritornano ogni anno nella loro patria

d’origine.

Domenica 1 settembre l'evento clou, la sfilata in programma a partire dalle ore 10 nel centro storico di

Santa Maria Maggiore. Per raggiungere comodamente il capoluogo della Val Vigezzo, la Ferrovia Vigezzina-

Centovalli propone anche quest'anno un biglietto speciale valido solo su alcuni treni in partenza da

Domodossola e da Locarno.

Da Domodossola a Santa Maria Maggiore

Partenza alle ore 7.52 ⇒ arrivo alle ore 8.38

Partenza alle ore 8.25 ⇒ arrivo alle ore 9.10

Partenza alle ore 8.40 ⇒ arrivo alle ore 9.23 (corsa speciale)

Da Locarno a Santa Maria Maggiore

Partenza alle ore 6.49 ⇒ arrivo alle ore 7.53

Partenza alle ore 7.49 ⇒ arrivo alle ore 8.53

Partenza alle ore 8.50 ⇒ arrivo alle ore 9.53

Il biglietto è valido per il viaggio di ritorno a bordo dei seguenti treni:

Da Santa Maria Maggiore a Domodossola

Partenza alle ore 15.20 ⇒ arrivo alle ore 16.00

Partenza alle ore 16.35 ⇒ arrivo alle ore 17.20 (corsa speciale)

Da Santa Maria Maggiore a Locarno

Partenza alle ore 17.10 ⇒ arrivo alle ore 18.19

Partenza alle ore 18.10 ⇒ arrivo alle ore 19.19

Partenza alle ore 19.49⇒ arrivo alle ore 20.42

È possibile acquistare i biglietti online direttamente dal sito della Ferrovia, seguendo questo link:

https://vigezzinacentovalli.com/treni-raduno-internazionale-spazzacamino/