In tutto il Piemonte la festa dei lavoratori sarà celebrata nelle piazze virtuali dei social

Quest'anno le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria non permetteranno di festeggiare la ricorrenza del 1° Maggio con le consuete iniziative, prima fra tutte i tradizionali cortei per le vie delle città.

Nonostante questo, in tutto il Piemonte Cgil Cisl Uil celebreranno la Festa del Lavoro nelle piazze virtuali dei social, per permettere comunque di vivere in modo collettivo questa giornata così significativa.

ALESSANDRIA – interviste ai tre segretari provinciali di Cgil Cisl CISL e UIL che vengono trasmessi a rotazione durante tutta la giornata dall’emittente locale radio e tv Radio Gold; interventi di funzionari di categoria e delegati su temi specifici (industria, scuola, sanità, commercio) trasmessi dalla piattaforma facebook del PD; concerto serale di gruppi emergenti (modalità coronavirus) di Novi Ligure con intervento dei tre segretari provinciali Cgil Cisl Uil.

ASTI - venerdì 1° dalle ore 9.30 sulle pagine FB di Cgil Cisl Uil ci sarà un evento on line che sarà possibile seguire in contemporanea anche sulla pagine Fb de La Nuova Provincia.

All'indirizzo https://lanuovaprovincia.it/economia-e-scuola/primo-maggio-cgil-cisl-e-uil-sul-web-per-costruire-il-futuro/ Sarà ospitato un dibattito per affrontare il tema “Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro”. Ne discuteranno: Luca Quagliotti, segretario generale Cgil Asti, Marco Ciani, segretario generale Cisl Asti-Alessandria e Armando Dagna, segretario generale Uil Asti-Cuneo. Interverranno con il loro saluto il Sindaco di Asti, Maurizio Rasero, e il Presidente Provinciale dell’Anpi, Paolo Monticone. Verrà, inoltre, presentato il video “A(rti)STI 2020 per gli operatori sanitari”, già disponibile sui social, con un’introduzione di Fiorella Carpino, ideatrice del progetto A(rti)sti 2020. La giornata si concluderà con l’intervento di Alessio Ferraris, segretario generale Cisl Piemonte, a nome di Cgil Cisl Uil.

BIELLA – collage di video-messaggi brevi di tutti i funzionari della Cgil e slideshow di immagini storiche su manifestazioni di lavoratrici e lavoratori biellesi con sottofondo della canzone dedicata al lavoro “Il telaio” del gruppo biellese “Arbej”. Tutto in loop dal 1° maggio sul sito, su FB e Twitter, canali social della Camera del Lavoro biellese.

CUNEO – 1° maggio ore 10.00, i segretari provinciali di Cgil Cisl Uil depositeranno una corona di fiori al Molino Cordero di Fossano, scelto come luogo simbolo della lotta per la salute e la sicurezza di tutti, per ricordare e coltivare memoria dei tanti morti sul lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in ambito sanitario morti di Covid-19. Ore 17.00 sulla piattaforma Zoom incontro in video-conferenza sul lavoro al tempo della pandemia, protagoniste e protagonisti lavoratrici e lavoratori di tutti i settori, con una presenza significativa di rappresentanti della sanità, infermieri, medici, Oss, addetti alle pulizie negli ospedali e Rsa della provincia.

NOVARA – video-intervento dei segretari generali di Cgil Cisl Uil sui social delle organizzazioni sindacali.

VERCELLI – in mattinata cerimonia con i rappresentanti di Cgil Cisl Uil e il Sindaco per depositare fiori alla targa che ricorda la conquista delle 8 ore.

TORINO - Per Torino e la sua area metropolitana la Festa del Lavoro è da sempre un appuntamento importante, ancora di più in questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale da affrontare per molti mesi. Per essere presenti insieme in piazza, seppure in modo virtuale, sono state predisposte alcune iniziative per vivere in modo collettivo questa giornata. In collaborazione con l'ISMEL sono state realizzate alcune interviste a lavoratrici e lavoratori, che saranno postate sui profili social di Cgil Cisl Uil e che rappresentano l'anteprima di un lavoro più completo sul tema “Il lavoro al tempo del coronavirus”. Alle delegate e ai delegati, alle iscritte e agli iscritti sarà chiesto di scattare una foto, e condividerla sui propri profili social, con un cartello “Primo maggio 2020 e l'hashtag #ripartiamodalavoro”.

A livello nazionale da non perdere ovviamente due appuntamenti di grande rilevanza: dalle ore 12.20 alle 13.00 edizione straordinaria del TG3 dedicata alla Festa dei Lavoratori, con intervista ai tre Segretari Generali, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo; dalle ore 20.00 alle 24.00, sempre su RAI 3, edizione straordinaria del Concertone con un evento televisivo, condotto da Ambra Angiolini, che terrà insieme le riflessioni dei Segretari Generali Cgil Cisl Uil, di altre personalità italiane e internazionali, di una decina di testimonianze di lavoratrici e lavoratori ed il contributo musicale di un cast di artisti di altissimo livello.