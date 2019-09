Incontro all'Unione Montana sulla strategia aree interne tra consiglieri e funzionari regionali

Il 30 settembre si terrà un incontro nella sede dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola sulla strategia aree interne tra i consiglieri dell'Unione e funzionari regionali. A comunicarlo è stato ieri in occasione del consiglio dell'Unione il presidente Bruno Toscani che ha fatto il punto ai consiglieri sulla situazione del progetto.

“La riunione serve per una verifica e l'integrazione di alcune schede progettuali. La Presidenza del consiglio ha comunicato che entro il mese di ottobre – ha spiegato Toscani - proporrà al Cipe l'adozione della sottoscrizione dell'Accordo di Programma. La strategia area interne è stata approvata nel 2019 per attuarla è necessario sottoscrivere l'accordo Quadro di programma tra l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, la Regione Piemonte i Ministeri interessati e il Comitato Tecnico Aree Interne. La sottoscrizione metterà in atto finanziamenti per 11.927.500 euro”.