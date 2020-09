Incontro tra i direttori delle Rsa e i vertici Asl

Dopo la lettera denuncia di inizio mese, i direttori delle Case di riposo del Vco sono stati ricevuti ieri dai vertici Asl. Incontro dai toni interlocutori, il giudizio espresso al termine dell’incontro.

Tant’è che i responsabili delle Case di Riposo della Provincia hanno deciso di aggiornare a domattina i lavori (sarà un confronto in separata sede, in autonomia) per valutare collegialmente la situazione. Va detto che risposte arrivate dall'Asl non avrebbero soddisfatto i direttori delle Rsa. Troppe incertezze ancora riguardo a potenziali nuove emergenze Covid.

Evasive o tardive le risposte chieste in merito a direttive emanate dalla Regione Piemonte sulla gestione dei Dpi (dispositivi di protezione individuale),ossigeno e farmaci per la cura di pazienti Covid. Problematiche importanti che nelle scorse settimane hanno mandato in fibrillazione chi si trova a gestire quello che ad oggi, l’emergenza Coronavirus, ha evidenziato essere l’anello debole del sistema di cura in Italia: le Case di riposo.