iorestoacasa, il Distretto Turistico dei Laghi a sostegno delle iniziative del Vco

In questo momento di congelamento dell’impianto turistico del territorio compreso tra Lago Maggiore, Lago di Mergozzo, Lago d’Orta e Valli dell’Ossola il Distretto Turistico dei Laghi è presente e diffonde quotidianamente le brillanti iniziative che nascono dalle idee e dalla voglia di non fermarsi degli operatori turistici e degli organizzatori delle manifestazioni del territorio.

“Devo constatare con sincera ammirazione e piacere –afferma il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi Oreste Pastore– che il nostro territorio non si è mai fermato e non ha nessuna voglia di farlo. A conferma di ciò, gli innumerevoli eventi che, nonostante la cancellazione “fisica”, hanno semplicemente spostato la loro location nell’ambiente virtuale del web, che mai come in questo periodo è affollato di navigatori, sostenitori e utenti che hanno accolto con grande entusiasmo la possibilità di essere intrattenuti con manifestazioni che abbracciano interessi di vario tipo, dalla musica, alla cultura, alla letteratura, alla fotografia, alla solidarietà fino addirittura allo sport “virtuale”.

Il Distretto Turistico dei Laghi è quindi a disposizione di tutti gli organizzatori, i Comuni e gli Uffici Turistici per la promozione delle iniziative online, basterà segnalare per tempo l’evento o l’appuntamento o il progetto a infoturismo@distrettolaghi.it.

I canali che il Distretto Turistico dei Laghi metterà a disposizione gratuita sono il sito istituzionale www.distrettolaghi.it (che conta circa 200 mila visualizzazioni medie mensili),la Pagina Facebook @distrettolaghi (che con oltre 90.000 followers è la pagina di informazione turistica ufficiale più seguita del Piemonte) e la Pagina Instagram @lagomaggiore_turismo, nata recentemente ma che sta raccogliendo ottimi consensi e apprezzamenti in continua crescita da oltre 3.600 followers di tutto il mondo.

Tra le tante iniziative già promosse elenchiamo le proposte online de La Fabbrica di Carta, che con l’annullamento dell’edizione 2020 mette però a disposizione gratuita di autori ed editori il sito fabbricadicarta.it per la presentazione dei libri in uscita, l’annullamento ma il successivo accorpamento della Lago Maggiore Half Marathon di aprile con la Lago Maggiore Marathon di novembre, la promozione delle fioriture di Villa Taranto(seppur a porte chiuse) con l’auspicio di vederle presto dal vivo, le novità, i restauri, le ristrutturazioni e le iniziative 2020 –anche legate al Barocco– delle Terre Borromeo in attesa della loro riapertura.

E ancora la promozione dell’anniversario di morte e il centenario della nascita di Gianni Rodari organizzati dal Comune di Omegna, dal Forum e dal Parco Rodari del capoluogo cusiano, la promozione degli interessantissimi tour virtuali dell’Archeomuseo Khaled al-Asaad di Arona per l’iniziativa nazionale #museichiusimuseiaperti, come pure per il Castello di Vogogna che promuove tour virtuali, racconti, storie e aneddoti sulla fortificazione viscontea, supporto alle iniziative benefiche organizzate dall’Ambulanza del Vergante e all’iniziativa supportata dal Comune di Verbania “Wash your Hands” un disco di artisti locali a sostegno della Croce Rossa Italiana.

Inoltre le iniziative di Santa Maria Maggiore che ha organizzato il festival culturale “Sentieri e Pensieri” tutto online e addirittura una Pasqua virtuale che ha intrattenuto grandi e piccini con tour virtuali, storie e un’avvincente caccia al tesoro, la promozione del vernissag e online per l’apertura dell’iniziativa “2° Apiario d’Autore”artisti cioè a sostegno dell’ambiente e a supporto della lotta al Covid-19, la promozione del concerto online “Primavera Barocca” a cura della Rete Museale Alto Verbano.

Per proseguire con la promozione delle iniziative didattiche online dell’Ecomuseo di Malesco e degli appuntamenti culturali e letterari del Museo Meina, la promozione del convegno virtuale “La Pietra Racconta”a cura dell’Ecomuseo del Granito di Mergozzo e Baveno, la promozione della “8x1di Pasquetta” staffetta virtuale con premi varie infine il Distretto Turistico dei Laghi ha fortemente sostenuto e apprezzato l’appuntamento di “Positive Lights for Lake Maggiore”, brillante idea del Gruppo Zacchera in collaborazione con Terre Borromeo che hanno illuminato nella notte– emozionando tutto il lago – le strutture ricettive e i palazzi delle isole, lasciando immagini e video che non dimenticheremo mai.

Infine, in collaborazione con GRP Televisione(La televisione delle città del Piemonte, canale 13 del Digitale Terrestre)saranno trasmessi a breve video tematici e promozionali del territorio, per una promozione continua e per mantenere alto l’interesse dei visitatori nei confronti delle nostre eccellenze turistiche.

Continua sui canali social del Distretto Turistico dei Laghi l’iniziativa “La bellezza salverà il mondo”, per la diffusione universale delle più belle immagini delle eccellenze turistiche del territorio accompagnata dalla nota frase dello scrittore e filosofo russo Fëdor Dostoevskij, che vuole essere un motto unico e di incoraggiamento.

Ad oggi sono state pubblicate oltre 70 immagini che hanno ottenuto in poco più di un mese un successo incredibile e sono state diffuse e condivise veramente da molti: oltre 8.300 interazioni e oltre 291 mila visualizzazioni solo sulla pagina Facebook(circa 4.200 visualizzazioni per ogni immagine) e oltre75.000 visualizzazioni tra followers e ricerche tramite hashtag sulla pagina Instagram (circa 1.000 visualizzazioni per ogni immagine).

La campagna proseguirà perché le bellezze del nostro territorio sono davvero infinite.