“La combustione delle biomasse” un corso online sull’utilizzo del legno per il riscaldamento

Tramite il suo sito istituzionale, il Comune di Villadossola rende noto che nei giorni 16, 21 e 29 aprile si terrà un ciclo di webinar informativi sulla combustione delle biomasse organizzati dalla Regione Piemonte, Arpa e Legno Energia Nord Ovest.

Ai corsi potranno partecipare tecnici e amministratori degli enti pubblici, operatori economici, giornalisti e associazioni.

Durante i corsi saranno illustrati il quadro normativo, la rilevanza della combustione delle biomasse come fonte di inquinamento e le pratiche attuabili per diminuirlo, favorendo un ricorso sostenibile di una fonte rinnovabile come lo è il legno.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile visitare il sito del Comune di Villadossola https://www.comune.villadossola.vb.it/it-it/appuntamenti/74017-246-c6082c1ac8004d3a26b48d4213e5fef8