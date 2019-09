La domenica di Domosofia

Alle 10.30 in piazza Roveretoil prof. Giorgio Vallortigara, neuroscienziato dell’Università di Trento ci spiegherà le differenze evolutiva tra il cervello umano e quello animale, spezzando molti luoghi comuni che accompagnano l’organo più complesso e misterioso nella conferenza dal titolo “La mente animale e la nostra... Le sorprese dell'evoluzione”.

Alle 11.30 in Piazza Rovereto “Genitori e figli. La passione come eredità” lo psicoanalista e scrittore Luigi Ballerini parlerà di come i genitori e gli adulti in generale potrebbero fare per migliorare la vita dei giovani che oggi sembrano costantemente annoiati, disinteressati a tutto e pervasi da un senso di solitudine.

Alle 14.30 al Teatro Galletti “Slancio dell'universo. Dal big bang all'energia oscura”, l’ultimo secolo è stato fitto di scoperte in ambito cosmologico e sono state date tante risposte ai misteri dell’Universo ma molti altri rimangono tali o, addirittura, quelle risposte hanno aperto nuovi interrogativi. L’astrofisico Andrea Cimmati ce ne parlerà in termini semplici.

Alle 15, sempre al Teatro Galletti, il fisico teorico Lorenzo Maccone “Attraverso il tempo: la scienza della fantascienza”, dall’intuizione di Albert Einstein che il tempo è relativo che ha rivoluzionato la visione dell’universo ai nuovi scenari in continua evoluzione.

Alle 15 in Cappella Mellerio “Zigzagando fra ragione, libertà e ironia”, lo scrittore e manager Riccardo Ruggeri parlerà della sua vita, dei successi e delle difficoltà sino alla sua lotta al cancro.

Alle 15 in piazza Rovereto lo psicoanalista Luigi Zoja ci parlerà de “Il lato oscuro della passione”, una conferenza sui lati non etici e sgradevoli dell’animo umano.

Alle 16 in Piazza RoveretoGianmarco Veruggio, ingegnere robotico e don Victor Tambone, ordinario di Bioetica e Medicina Legale a Roma, disquisiranno di “Robot e umani. Sentimenti in (corto)circuito?”, i robot umanoidi sono ormai una realtà e l’intelligenza artificiale sta entrando nella vita quotidiana, come sono i rapporti tra esseri umani e queste entità artificiali?

Alle 16 in Cappella Mellerio la sessuologaValeria Randoneche cura la rubrica “Amore non è solo amare” de “La Stampa” nel suo convegno “Appassionatamente: i mille volti dell'eros” parlerà, tra l’altro, delle sfaccettature meno nobili delle pasisone amorosa che talvolta porta ad eventi drammatici se non delittuosi.

Alle 16.45 in Cappella Mellerio si parlerà di “Neuro marketing: la comunicazione emozionale come strategia” con il brand strategist Mariano Diotto che ci illustrerà i meccanismi più intimi della comunicazione pubblicitaria.

Alle 17 in Piazza Roveretola musicologaLidia Bramanie la giornalistaLeonetta Bentivoglio chiacchiereranno di come l’amore e la sessualità descritte nelle opere di Mozzart siano ancora attuali nel congresso dal titolo “E Susanna non vien. Amore e sesso in Mozart”.

Alle 17.30 in Piazza Mercato il teologoVito Mancusopresenterà “il principio passione”, discuterà di come la passione e l’amore debbano portare ad un armonia delle relazioni, toccando anche argomenti come l’astrofisica e la religione.

Alle 18.30 il palco di Piazza Mercatosarà ceduto al presentatore TVPiero Chiambrettiche concluderà questa edizione di Domosofia.