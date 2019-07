La Macchina del tempo: un progetto per il nuovo tunnel di base del Sempione. Era il 1993......

‘’Il consiglio regionale del Piemonte ha approvato la proposta dell’assessore regionale ai trasporti di sottoscrivere un protocollo di accordo tra Regione, Ferrovie dello Stato e Governo per il nuovo assetto dei trasporti ferroviari in Piemonte. Una decisione importante per la linea del Sempione’’. Così riportavano i giornali nel 1993, dicendo anche che ‘’il passo più importante sarà quello che riguarda la realizzazione di un nuovo tunnel di base, opera per la quale i tecnici svizzeri e italiani hanno già il progetto nel cassetto’’.

Sono passati 26 anni, ''probabilmente'' il progetto è rimasto nel cassetto e il Sempione resta in secondo piano dietro ad altre linee ferroviarie come Torino-Lione e la linea del Gottardo. Di assessori regionali e ministri del trasporti in Ossola ne sono passati a decine. Il risultato è lì da vedere........