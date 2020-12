La palazzina ex Rfi potrebbe ospitare un laboratorio agroalimentare

Nell'ex palazzina Rfi, accantonata l'idea della realizzazione di una residenza per anziani a causa del Covid, il comune pensa di ospitare un laboratorio di controllo, analisi, verifica e certificazione di qualità dei prodotti della filiera agro-alimentare. Il tutto in vista della dotazione ai prodotti di un passaporto etico-alimentare in particolare per quelli tradizionali e di qualità di valenza internazionale. Il passaporto Etico delle produzioni agroalimentari, protetto da Marchio Europeo nei 27 Paesi dell’Unione e nel Regno Unito in sintesi è una carta di identità dei prodotti agroalimentari che ne facilita la commercializzazione specialmente all’estero dove spesso non sono sufficienti le credenziali fornite normalmente dalle Aziende Sanitarie e di prevenzione per il veloce transito delle merci agroalimentari.

Il progetto per la realizzazione di un laboratorio di microbiologia per la valorizzazione, salvaguardia, prevenzione delle criticità delle produzioni alimentari e la creazione di una piattaforma informatica per la catalogazione e tutela dei prodotti agricoli nazionali di qualità è stato presentato, durante un incontro svoltosi al Municipio di Beura lo scorso ottobre, all’assessore Regionale all’Agricoltura Marco Protopapa ed al direttore dell’Istituto di Zooprofilassi del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta Angelo Ferrari e ai consiglieri nel corso dell'ultimo consiglio del 27 novembre. «Sia l'assessore che il direttore hanno condiviso la finalità in attesa di uno studio di fattibilità particolareggiato – ha detto il sindaco Davide Carigi - in seguito al quale verranno individuate le risorse necessarie alla realizzazione della struttura, che ad opera finita sarà la seconda in Italia ed una delle poche in tutta Europa a fornire dette analisi e verifiche. Abbiamo sempre avuto sempre a cuore lo sviluppo agro-alimentare e la crescita e l’attenzione dei prodotti locali di filiera. Abbiamo pensato alla creazione di un Organismo di supporto alle produzioni locali e non solo – ha aggiunto il sindaco Davide Carigi - anche in una visione più ampia, regionale, nazionale ed europea, dei prodotti, credendo molto nella produzione di filiera e soprattutto alla qualità degli stessi, certificandoli; di conseguenza. Abbiamo fatto uno studio per stabilire la futura destinazione dell’immobile, è stata valutata una proposta progetto presentata dal Consorzio “De Alimentaria Qualitate” di Brescia, con sede presso il Centro di Zooprofilassi della Lombardia ed Emilia Romagna, volta alla costruzione di un Laboratorio BL3 per l’esecuzione di produzioni sperimentali al fine di documentare il comportamento della flora lattica».

È prevista la creazione del Centro di Microbiologia Predittiva che è un’area specialistica della microbiologia degli alimenti. La creazione di una Piattaforma regionale dei prodotti agroalimentari su portale informatico. La minoranza consiliare del comune di Beura è invece contraria a questo progetto.