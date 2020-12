Alluvione di ottobre, danni per 60 milioni di euro

La Provincia del Verbano Cusio Ossola dal mese di novembre scorso ha pieno accesso operativo alla Piattaforma regionale, geo-servizio informativo per la gestione delle emergenze sul territorio della Regione Piemonte, contenente, per il comparto Opere Pubbliche, tutte le informazioni alfanumeriche, geografiche e procedurali inerenti agli effetti censiti, alle stime di danno accertate e alle proposte di intervento conseguenti a calamità naturali su tutto il territorio piemontese.

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie ai funzionari provinciali Ingegner Antonella Costa, Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Difesa del Suolo, e al Geologo dottor Maurilio Coluccino.

Il Servizio consente lo scambio di informazioni e il coordinamento, conoscitivo ed operativo, tra le istituzioni che si occupano di salvaguardia e tutela del territorio e supporta la programmazione e la gestione degli interventi in materia di opere e lavori pubblici (infrastrutture, edilizia, difesa del suolo, ecc.).

Sui dati in esso contenuti, infatti, si basano anche le istruttorie per l'accesso coordinato ai finanziamenti, compresi quelli di Protezione Civile di cui all'art. 25 del D.Lgs. 1/2018, per le spese di soccorso e assistenza alla popolazione (lett. a, art. 25, D.Lgs. 1/2018),di ripristino delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, per interventi strutturali volti alla riduzione del rischio residuo.

La Provincia accede al Servizio sia per la fase di caricamento e di editing dei dati collegati alle richieste di contributo per le opere di competenza dell'Ente, sia per la visualizzazione, l'interrogazione e lo scarico delle informazioni, queste ultime relative all'intero territorio provinciale/regionale e per tutte le tipologie e fonti di dato presenti nel Sistema, ovvero non solo è possibile accedere ai dati censiti e inseriti dai funzionari dell'Ente e di stretta competenza provinciale (viabilità, difesa idrogeologica della viabilità, edilizia scolastica),ma anche a quelli relativi ai danni censiti e documentati dai Comuni (e da altri Enti locali) per tramite dei colleghi dei Settori Tecnici territoriali della Direzione OO.PP. della Regione.

L'ammontare degli importi richiesti per gli interventi sull'intero territorio provinciale risulta così ripartitoalla data del 21.12.2020

€ 5.306.173,14 per interventi di somma urgenza (ovvero già realizzati nell'immediatezza dell'evento per la rimozione di situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità);

€ 35.004.450,00 per opere urgenti da realizzare, ad esempio per il completamento di quelli eseguiti in somma urgenza (ma non solo);

€ 19.460.850,00 per interventi strutturali di sistemazione definitiva e riduzione rischio residuo.

TOTALE interventi per opere pubbliche richieste per il VCO: € 59.771.473,14.

Delle stime di intervento sopra indicate, quelle inserite e documentate dalla Provincia del VCO sono le seguenti:

Per la Viabilità provinciale VCO:

€ 889.000,00 per somme urgenze;

€ 8.109.000,00 per interventi urgenti;

€ 5.610.250,00 per interventi definitivi.

SUB-TOTALE VIABILITA' PROVINCIALE: € 14.608.250,00.

Per l'Edilizia scolastica VCO:

€ 0,00 per somme urgenze;

€ 390.000,00 per interventi urgenti;

€ 460.000,00 per interventi definitivi.

SUB-TOTALE EDILIZIA SCOLASTICA: € 850.000,00.

Il Presidente

Dott. Arturo Lincio