La Provincia liquida i fornitori con i soldi dei canoni idrici, soddisfazione della Lega

“Grazie alla prima parte dei proventi derivanti dai canoni idrici, l’ente Provincia ha potuto metter mano al portafogli e liquidare una serie di fornitori che da anni attendevano i loro soldi e che rischiavano seriamente di dover abbassare le serrande. Un traguardo che il territorio del Vco raggiunge dopo l’approvazione della storica legge regionale sui canoni idrici appunto, che ha visto il gruppo Lega Salvini rimboccarsi le maniche sin dal giorno dell’insediamento della nuova amministrazione piemontese. Non posso non esprimere la mia soddisfazione al riguardo, perché mai come in questo periodo caratterizzato dall’emergenza socio-sanitaria, è importante la salvaguardia del mondo del lavoro”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, dopo la nota con cui il presidente della Provincia del Vco Arturo Lincio ha comunicato l’avvenuto pagamento di oltre 3,3 milioni di euro, pari a 194 fatture giacenti da tempo, nei confronti di imprese, artigiani e professionisti.