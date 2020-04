La Provincia risponde a Locatelli sulla questione Ponte Ribellasca

Riceviamo e Pubblichiamo:

In merito all’intervento provocatorio di Locatelli riguardo la dogana di Ponte Ribellasca, comprendo che l’agitazione dovuta alla gravità della situazione possa far “perdere le staffe” perché la Confederazione pare impermeabile alle sollecitazioni. Per il resto le polemiche non servono a nulla se non, magari, ad allontanare il risultato facendo pensare agli svizzeri che qui si stia litigando sul tema come se vi fosse chi è contrario alla riapertura di Ponte Ribellasca quando non è così !

In ogni caso l’attenzione sul problema è alta. Sia il Parlamentare europeo On. Alessandro Panza che l’Onorevole Enrico Borghi hanno già dato risposte esaurienti sulle numerose sollecitazioni e posso solo confermare il loro impegno come quello del Senatore Enrico Montani e dell’Onorevole Mirella Cristina. Parimenti per la Regione Piemonte. Per quanto riguarda la Provincia, il problema di Ponte Ribellasca l’ho personalmente affrontato in più di un incontro svoltosi alla Regio Insubria a Mezzana, in Canton Ticino, presente il Consigliere di Stato Norman Gobbi ed è ben chiaro alla parte svizzera quanto la situazione stia a cuore alla parte italiana. Il problema è che le decisioni per le dogane vengono prese in Svizzera non caso per caso ma secondo “criteri generali predeterminati”. Ciò non significa che non si debba insistere ed è ciò che bisogna fare e che anch’io continuerò a fare, doverosamente, da parte mia.

Il Presidente

Dottor Arturo Lincio