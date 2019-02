“La pulenta l’è buna, ma gli sciriuii”, in scena questa sera gli alunni delle medie di Domo

Tra qualche ora andrà in scena una rappresentazione teatrale degli alunni delle classi seconde della Scuola Media Statale di Domodossola. Dopo il grande successo dello scorso anno sarà riproposto questa sera, martedì 26 febbraio alle 20.45, al Teatro della Cappuccina, lo spettacolo “La pulenta l’è buna, ma gli sciriuii”. L'ingresso è gratuito. I ragazzi, partecipando alla rassegna teatrale dell'associazione Petra, hanno ricevuto per il loro lavoro teatrale una segnalazione per partecipare alla rassegna teatrale di Fiumicello in Friuli Venezia Giulia prevista a Maggio.