'L'apprendistato' a Domodossola, il regista: “Gesto doveroso e atto di resistenza”

Torna a Domodossola il giovane regista romano Davide Maldi. Se la prima volta era stato il collegio Rosmini, ad accoglierlo questa sera sarà un altro luogo simbolo della città: la sala storica del cinema Corso per la proiezione de “L'apprendistato”.

Un atto doveroso, spiega Maldi, portare sullo schermo del capoluogo ossolano il lungometraggio girato quasi interamente all'alberghiero di Domodossola due anni fa e, insieme, un omaggio a quanti hanno visto nascere ed hanno collaborato alla realizzazione del film. Ma la presentazione pubblica è anche un gesto d'attenzione verso il cinema come spazio pubblico, d'incontro e di fruizione delle immagini in movimento. Un invito a resistere e a continuare a frequentare le sale, colpite duramente dalle conseguenze della pandemia, una scelta precisa, concordata con il distributore, quella di non distribuire il film on line, per proporlo “in presenza”.

E presente alle proiezioni è spesso anche il regista. “Dove è possibile sto accompagnando il mio film come fosse un tour musicale, per me è importante avere un confronto con il pubblico” dice il cineasta a Ossolanews.

Dopo lo stop forzato dovuto al lockdown e i riconoscimenti ai festival cinematografici, (come il premio speciale della giuria al Torino Film Festival e quello come miglior documentario a Molise Cinema, oltre alla presenza a Festival del cinema internazionali come Locarno o quello del Moma di New York) “L'apprendistato” è approdato già in diverse sale cinematografiche italiane, dove sta ottenendo ottimi riscontri.

“Nonostante il dimezzamento dei posti il film sta andando bene, a Milano ha fatto più volte sold out e sta continuando il suo percorso nei festival. Sono sicuramente felice dei premi, ma più ancora del fatto che L'apprendistato abbia abbracciato a numerose rassegne e ottenuto molte recensioni. Un apprezzamento che mi ha fatto particolarmente piacere mi è arrivato dalla famiglia di Luca, il protagonista del film, per il fatto di essere riuscito a cogliere un aspetto 'invisibile' del figlio. Mi ha fatto capire che lo sguardo che ho usato su quel ragazzo era stato attento e non retorico”.

"L'apprendistato" è il secondo capitolo, dopo “Frastuono”, di una trilogia cinematografica. Tre film sull'adolescenza “vista attraverso delle situazioni che spingono i giovani protagonisti ad accelerare sempre il proprio percorso di crescita” spiega Maldi. Il terzo ed ultimo atto della trilogia è in preparazione. Anche in questo caso le riprese inizieranno dopo un lungo lavoro di ricerca e sviluppo e di osservazione della realtà, restituita attraverso il cinema di Maldi, dove narrazione cinematografica e cinema del reale coesistono. “Può sembrare un film o un documentario, non è un genere identificabile, il mio modo di lavorare parte da uno studio molto attento sulla vita reale e sul contesto dove il film prende forma. Telecamera e messa in scena tendono a scomparire, cerco di instaurare un clima di collaborazione dove ognuno sa, con naturalezza, cosa deve fare”.

L'appuntamento con “L'apprendistato” al cinema Corso è questa sera alle 21, dopo la proiezione ci sarà l'incontro con il regista e i protagonisti del film, moderato dal videomaker e insegnante Danilo De Regibus.