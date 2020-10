Lara e Silvia Pennati finaliste regionali degli Oscar Green di Coldiretti

Gli Oscar Green 2020 hanno portato sul podio 9 giovani imprese piemontesi, tra i premiati ci sono anche Lara e Silvia Pennati di Formazza Agricola. Le due ossolane sono finaliste regionali nella categoria "Creatività" per, si legge nella motivazione, "aver avuto l’intuizione di aggiungere alla tradizione qualcosa di innovativo e aver saputo portare la montagna in città".

Le imprese che si sono conquistate il riconoscimento sono state premiate nella cornice del Circolo dei Lettori di Torino, durante la finale che ha visto insieme Giovani Impresa Coldiretti Piemonte e Valle d’Aosta e alla quale ha partecipato il fumettista Gabriele Scarafia, ex allievo della Scuola internazionale di Comics di Torino che, nel corso della serata, ha realizzato dal vivo divertenti vignette, una per ogni categoria della premiazione.

“Innovatori di natura” il titolo di quest’anno del concorso che premia proprio l’innovazione, sotto diverse forme, in agricoltura.

Dai vestiti da sposa finemente tinti o decorati con le vinacce del Barolo e del Barbera al riutilizzo dei filtri del vino come portabottiglie e portafiori, da nuove stalle tecnologiche per l’allevamento di polli ad una innovativa copertura in nylon per combattere la batteriosi del kiwi, da chi ha smesso di studiare ingegneria e si è dedicato alle chiocciole al miele d’alta montagna, dall’agricoltura sociale che si concretizza nella produzione di ottimi pomodori e salse a chi ha introdotto il pascolamento delle Frisone e produce latte Uht fino al gelato pluripremiato di montagna. Tante le idee imprenditoriali che i giovani premiati hanno saputo mettere in campo dando vita a nuove e concrete progettualità, cogliendo anche le richieste del mercato attuale.

“Abbiamo voluto, quest’anno più che mai, portare un messaggio positivo all’evento di premiazione, una serata che, fino a pochi mesi fa, non riuscivamo neanche ad immaginare di poter realizzare, ma che, proprio per questo, ha avuto un significato ancora più forte dimostrando come l’agricoltura piemontese non si sia mai fermata, nonostante le difficoltà della pandemia - ha evidenziato Danilo Merlo delegato regionale Giovani Impresa -. Si tratta di una vetrina molto importante, con Oscar Green Coldiretti offre, infatti, una grande opportunità ai giovani agricoltori che implementano ed innovano il nostro patrimonio d’eccellenza. Grazie alle nuove generazioni, il binomio agricoltura e innovazione è diventato sempre più frequente: l’esempio l’abbiamo avuto proprio dalle aziende che hanno partecipato a questo concorso con passione, creatività e professionalità”.

“La finale regionale Oscar Green è sempre un grande momento di confronto proficuo – affermano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale – in cui emerge che il tessuto imprenditoriale del nostro territorio è davvero ricco. L’agricoltura piemontese ha bisogno dell’innovazione e di nuova linfa che proprio i giovani sanno portare grazie a nuove idee che nascono da esigenze e sperimentazioni, ma che sanno poi concretizzarsi in veri progetti. I giovani piemontesi confermano i trend nazionali che vedono l’agricoltura come settore che sa dare concrete prospettive di futuro: sono aumentate, infatti, le aziende under 40 del 60% rispetto al 2017 e 2018. Proprio per questo, anche alla luce della crisi causata dal Covid, sono fondamentali le misure a sostegno del mondo agricolo giovanile, motore della nostra economia”.

LE AZIENDE PREMIATE:

· Categoria: CAMPAGNA AMICA

Motivazione: Per aver saputo compiere una scelta di vita privilegiando la qualità delle produzioni e valorizzando il territorio

Finalista regionale è: Emiliano Barbato dell’apicoltura Bee Slow di San Germano Chisone in provincia di Torino

· Categoria: IMPRESA 5.TERRA

Motivazione: Per aver saputo introdurre la tecnologia e modernizzare la tradizione

Finalista regionale é: Paolo Dellaferrera dell’omonima azienda agricola di Bene Vagienna in provincia di Cuneo

· Categoria: SOSTENIBILITA’ –MENZIONE SPECIALE

Motivazione: Per aver saputo diversificare una attività tradizionale come l’allevamento cogliendo nuove opportunità

Finalista regionale é: Elisa Giughera dell’azienda agricola Futura di Cercenasco in provincia di Torino

· Categoria: SOSTENIBILITA’

Motivazione: Per aver saputo interpretare al meglio l’ottica dello spreco zero

Finalista regionale é: Martina Bodda Tenuta La Pergola di Cisterna d’Asti in provincia di Asti

· Categoria: SOSTENIBILITA’ –MENZIONE SPECIALE

· Motivazione: Per aver saputo affrontare con coraggio un cambio di vita badando alla sostenibilità della produzione

· Finalista regionale é: Luca Ravera dell’azienda agricola La Spira di Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria

· Categoria: FARE RETE

· Motivazione: Per aver avuto l’intuizione di sperimentare ed unire le risorse del suo territorio

· Finalista regionale é: Stefania Bellini LoreTree di La Morra in provincia di Cuneo

· Categoria: CREATIVITA’

· Motivazione: Per aver avuto l’intuizione di aggiungere alla tradizione qualcosa di innovativo e aver saputo portare la montagna in città

· Finaliste regionali sono: Lara e Silvia Pennati di Formazza Agricola di Formazza in provincia di Verbania

· Categoria: CREATIVITA’ –MENZIONE SPECIALE

· Motivazione: Per aver saputo ovviare ad una problematica importante raggiungendo l’obiettivo di produrre frutti di qualità

· Finalista regionale è: Alberto Pasteris di dell’azienda agricola Pasteris Franco di Cigliano in provincia di Vercelli

· Categoria: NOI PER IL SOCIALE-MENZIONE SPECIALE

· Motivazione: Per aver pensato fin da subito ad aprire la propria impresa ai soggetti svantaggiati e creare valore sociale

Finalista regionale è: Emanuele Bressi dell’omonima azienda agricola di Fossano in provincia di Cuneo