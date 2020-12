L'augurio natalizio del deputato Enrico Borghi ai lettori

NATALE 1944

Era freddo, dannatamente freddo, quel dicembre.

Due ondate di gelo nel giro di pochi giorni avevano fatto intirizzire tutti e, quel che più conta, avevano reso ancora più problematico l’approvvigionamento di derrate alimentari. La guerra aveva bloccato ogni iniziativa economica, e il ritorno dell’occupazione germanica dopo il breve sprazzo di libertà dei “Quaranta giorni” tra settembre ed ottobre era diventato un maglio ancora più asfissiante.

Lontano, tanto lontano da quel paesello immerso dentro l’ansa della grande valle alpina longitudinale, nella Roma ormai liberata i governanti provvisori di quella nazione lacerata e divisa erano in balia degli avversari che erano stati sfidati con sfrontata sicumera quattro anni prima, ed ora gli Inglesi volevano impedire l’attracco ai porti italiani di navi cariche di grano, come ritorsione finale verso la sfida tentata, mentre gli Stati Uniti operavano per assicurare quel minimo alito vitale ad un popolo ormai allo stremo., consapevoli che ci sarebbe comunque stato un dopo. Latte, carne, zucchero, frutta, verdura erano introvabili. Erano i mesi della fame nera.

La salvezza di quella piccola comunità parentale, stretta in un grumo di case addossate alle pendici della montagna, risiedeva nelle mucche che ogni giorno ruminavano nella stalla addossata alle case, e nel fienile che nell’estate era stato riempito, e negli animali da cortile che riempivano l’aia davanti alle case a ringhiera. L’osteria, che consentiva un margine di economia domestica comunitaria, era stata chiusa. Non c’erano più cocchieri assetati che dovevano trasportare merci dalle valli alla pianura e viceversa. Al loro posto c’era il posto di blocco della polizia militare SS nazista, con qualche innesto della Milizia di Salò.

La piccola comunità parentale era di impronta rigidamente femminile. Degli uomini, c’era chi era partito per la guerra e poi fatto prigioniero, chi stava nascosto in solaio perché -protagonista della pagina resistenziale- doveva attendere rabbioso agli ordini del “proclama Alexander”, chi aveva trovato occupazione nella vicina fabbrica chimica che, essendo funzionale agli interessi bellici, esentava dalla chiamata alle armi, e chi era ormai anziano per poter accudire alla famiglia. Furono quelle donne, in quel Natale del 1944, a darsi da fare perché ci fosse, in quelle condizioni drammatiche, anche per i loro figli il “Gesù bambino”.

Spedirono i fanciulli con la nonna e le zie alla prima messa, quella delle 7, nella piccola chiesa al di là della strada. Non era il caso di fare tanta strada per andare fino alla Chiesa Parrocchiale, e poi non era così sicuro, potevi incontrare il Podestà che ti faceva strane domande su dove fosse il fratello della mamma... e poi faceva freddo... tanto freddo... e neve, tanta neve... “No – devono aver pensato quelle donne – bisogna fare in fretta, e poi tutti chiusi in casa. Però Natale bisogna farlo”.

Così, al ritorno dalla funzione, per quei bambini – tre maschietti e una bambina – fu il momento di Gesù Bambino. Sul tavolo di legno di quella che era l’osteria, e che era stata trasformata in una sorta di piccola mensa familiare, era stato posizionato un vassoio. In legno anch’esso. E il contenuto del regalo era stato velato da un asciugamano di tela ruvida. Fu la più anziana delle mamme, rigorosamente in dialetto, ad avvisare i bambini. “Stanotte è passato Gesù Bambino, e vi ha lasciato questo”.

La curiosità dei bambini fu pari alla frenesia. L’asciugamano fu tolto, e comparve il regalo di quel Natale dell’anno del Signore 1944. C’erano, accuratamente divisi per ciascuno di loro, i doni di quel Natale di guerra e di fame: due mandarini e quattro arachidi, che nel dialetto venivano – chissà perché – definite “spagnolette”. Era tutto quello che avevano racimolato, dentro l’economia bellica e la povertà che attraversava quei momenti. Due mandarini, e quattro spagnolette. Per ciascuno. Gli occhi dei bambini si sgranarono dentro la sorpresa e si accesero dentro la felicità. Gesù Bambino si era ricordato di loro! E così, mentre nella stalla i rintocchi dei campanacci delle mucche si avvertivano tintinnando nel silenzio della valle, fu Natale anche per loro. *

Viviamo un Natale strano, diverso, particolare. Forse è un Natale nel quale, costretti da ciò che ci circonda, riscopriremo il senso vero di questa festa. Sarebbe, per noi, il vero regalo di questa ricorrenza.

Per la quale vi auguro di riscoprire - e conservare - in fondo al vostro cuore lo stupore, la gioia e il candore di quei bambini ossolani del 1944, e la scoperta che il bene più profondo non risiede nel valore materiale delle cose, ma nel senso profondo del dono e nell’amore che dietro di esso risiede.

Ne abbiamo tanto bisogno. Tutti. Perché sarà questo, alla fine, che ci salverà. Buon Natale.

Enrico Borghi

Deputato del Partito Democratico