Lavori sul ponte tra Crevola e Montecrestese, Lincio ha incontrato i commercianti

Dopo alcune settimane di cantiere -e di polemiche - per i lavori sul ponte che unisce Crevoladossola e Montecrestese, i commercianti della via interessata dalla chiusura hanno incontrato ieri sera il presidente della Provincia Arturo Lincio al ristorante Il Bacco di Crevoladossola, per fare chiarezza sulla situazione. “Abbiamo richiesto un intervento celere della Provincia per fare luce sui tempi dei lavori”, ha spiegato Mauro Bendotti, responsabile sindacale della CNA Piemonte Nord di Domodossola, che nei giorni scorsi aveva rilasciato un comunicato stampa sul tema. “L'obiettivo non è sollevare polemiche ulteriori, ma bensì calmare le acque”.

Tra i commercianti, però, il malcontento per la situazione è forte. “La chiusura del ponte, specie nel periodo natalizio, è un grosso disagio per noi.” afferma Evelina Piscopo, titolare della Farmacia Del Leone di Montecrestese. “Ci dicono che è un'opera complessa, ma un ponte prefabbricato o un semaforo avrebbero aiutato a non tagliarci fuori. Il cantiere va a rilento e di questo passo i tempi saranno molto lunghi”.

“La sensazione di noi commercianti è che nessuno sia preoccupato per il commercio della zona. Per noi il periodo natalizio è quello più redditizio dell'anno, qualcuno sta perdendo il 15% dei guadagni e addirittura rischiando di perdere l'attività” spiega Angelo Laganà. “Sicuramente il periodo, le condizioni atmosferiche e le giornate più brevi non portano benefici, ma siamo convinti che le persone sul cantiere siano poche e che un ponte del genere si possa ricostruire in tempi più brevi”.

Presenti anche i sindaci di Montecrestese e Crevoladossola. “Si tratta di un lavoro fondamentale, ma comprendo il disagio dei commercianti. Forse l'errore dell'amministrazione provinciale è stato non aver rassicurato la cittadinanza su modalità e tempi di questo intervento” sostiene Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola. “Ulteriori perplessità nascono da quanto accaduto giovedì scorso, con tutta Preglia rimasta senza gas per due giorni. Come amministrazione comunale abbiamo dato il nostro segnale di vicinanza, ora è giusto che anche la Provincia sia qua a dare il proprio”.

Sul tema, si è espresso, ovviamente, anche il Presidente della Provincia Arturo Lincio. “Le opere procedono secondo la normativa degli appalti, perciò se c'è qualcosa da rivedere è sulle leggi nazionali, su cui la Provincia non ha potere decisionale” ha affermato. “L'urgenza dell'opera è dovuta al fatto che da questo lavoro dipende quello su Montecrevola: il rischio era che Anas chiudesse la galleria perché non a norma, spostando tutto il transito da Nosere a Varzo per tutta Crevoladossola e Montecrestese, dando vita a una situazione ancora più complicata di quella attuale”.

Impossibili, secondo Lincio, alcune delle soluzioni alternative auspicate dai commercianti: “Il guado non è realizzabile perché non a norma, altre soluzioni non sono previste né sostenibili economicamente. Bisogna capire se per un'opera del genere può essere previsto un intervento di genio militare, ma è tutto da vedere. Non possiamo forzare la situazione e la tempistica per il completamento dei lavori è quella prevista: 160 giorni dall'apertura del cantiere”.