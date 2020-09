Lavoro: in flessione di oltre il 30% le entrate previste per settembre

Proseguono le rilevazioni mensili del Sistema Informativo Excelsior dopo la situazione determinatasi nei mesi di marzo-aprile a seguito dell’epidemia Covid-19 che ha impedito il consueto svolgimento della rilevazione.

In generale anche per la nostra provincia persiste la flessione delle entrate previste anche nel mese di settembre, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: -31% sul totale entrate, -23,6% per il comparto industriale e -33,5% per quello dei servizi. Stesso andamento per il resto del Paese (-28,7%) e per la regione Piemonte (-22,7%).

Le prospettive economiche sono caratterizzate dall’incertezza ed aumenta la quota delle imprese (dal 56,3% di agosto al 67,6% di settembre) che prevedono il recupero dei livelli produttivi pre-covid non prima di giugno 2021.

Questa la tendenza delle assunzioni previste nella nostra provincia nel mese di settembre 2020:

le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 9% del totale, valore in aumento rispetto alla precedente rilevazione del mese di agosto 2020

sono programmate circa 580 entrate (-31% rispetto a settembre 2020),circa 1.380 le nuove entrate nel trimestre settembre-novembre 2020

nel 27% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% dei casi saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita)

le entrate previste riguardano soprattutto il settore dei servizi (71%) e le imprese con meno di 50 dipendenti (65%)

per una quota pari al 33% interesseranno giovani con meno di 30 anni

ad oltre il 70% dei casi è richiesto un titolo di studio, di questi al 16% viene richiesta una laurea

a 7 entrate su 10 viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e in 31 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati

Le professioni più difficili da reperire in provincia nel mese di settembre sono: operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche, personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali, cuochi e camerieri e altre professioni dei servizi turistici.

Alleghiamo il Bollettino dell’indagine previsionale Excelsior relativo al mese di settembre 2020, realizzato dalla Camera di commercio del VCO con tutto il sistema camerale e in collaborazione con Unioncamere – ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, con il dettaglio dei dati.