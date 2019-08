Le finaliste di Miss Piemonte alla Sagra della Patata

Grande successo, domenica sera, per la finale regionale di Miss Italia, che è andata in scena a Montecrestese nell'ambito della Sagra della Patata. A vincere la fascia di Miss Piemonte è stata la ventenne alessandrina Chiara Savino. Diplomata in Amministrazione Finanza e Marketing, ha lavorato in una yogurteria, studia recitazione alla Pulsart Academy di Torino e sogna di fare l'attrice. In finale, di fronte alla una giuria di cui ha fatto parte anche l'ospite Edoardo Raspelli, ha vinto la concorrenza di altre ragazze, che si sono piazzate sul podio: Marianna Montagnino, diciannovenne di Cinzano (TO),Giada Guerra, diciannovenne di torino, Virginia Cimmino, ventiduenne di Acqui Terme (AL) e Desirée D'Alì, ventitreenne di Bra (CN). Chiara Savino accede quindi alle finali nazionali di Jesolo, che saranno trasmesse in diretta da Rai Uno, alle quali la giovane parteciperà indossando il costume tipico ossolano donatole dalla Pro Loco di Montecrestese. Durante la serata, condotta dal duo comico Luca e Andrea, si è esibita in un'opera di body painting l'attrice Natali Grunska.