Le fotografie del 'Che' al Museo Immaginario de L’École des Italiens martedì 22 ottobre

Martedì 22 ottobre 2019, dalle 11 alle 13 l’École des Italiens presenta a Domodossola, via Mellerio 2, 'Che Guevara', con fotografie di René Burri, Alberto Korda, Osvaldo Salas, Anonimo boliviano della collezione Michele Bonuomo. Il testo è a cura di Davide Brullo. Catalogo Mme Webb editore.

Scrive Brullo: “Dunque il corpo della Storia è quello. Un corpo immobilizzato sulla barella, terreo, gli occhi come selci che separano ricordo da codardia. La barba caotica conferisce al corpo, il corpo della Storia, un’ambizione cristica – un Cristo con la divisa da guerrigliero. Giovanni Bellini in Bolivia saprebbe trarre una fatidica Deposizione, con stuolo di estatici visitatori.

Quelli non sono discepoli, però – ma nemici, forse traditori (anche in questo, si rispetta il cliché evangelico). Uno per tenacia ricorda Tommaso – il fucile al posto dell’indice. Insieme agli altri ammira il corpo, il corpo della Storia, con un certo timore: e se non fosse morto? Quante vite può avere un mito? Due soldati, uno con una granata appesa alla giacca manco fosse un fazzoletto da tasca, fissano la camera, complici, severi. Pensano di poter sostituire quel corpo, certi di aver fatto la Storia. Ma la Storia – e la Storia, si sa, ha un odore laido, la Storia non è di chi attraversa i giorni nuotando, facendosi bombardare da un sospiro di stelle – non si fa imbragare dai briganti di terz’ordine. Il morto ha un viso così indelebile da essere replicato – manco fosse il Crocefisso – in centinaia di migliaia di bandiere e di T-shirt. Si può dire che il giorno della morte, in realtà, coincide con il giorno della nascita di quel corpo, il corpo della Storia.

Questo è l’enigma: la gloria bacia qualcuno, ma la Storia ha bisogno di un morto per compiersi. Un morto dalla natura immortale – così quei colpi che bucano il collo, in realtà, sono stimmate, e subito, qualcuno, come i venditori di reliquie del Medioevo, misura e prezza il dito mignolo del ‘Che’, il naso, l’occhio destro, la fibbia della cintura, la rotula, il prepuzio. C’è chi pensa di fatturare reliquie fasulle, tratte da un misero calco, e di venderle nell’imbuto sudamericano, e poi a Nord. Anche qualche adepto della CIA non rifiuta l’acquisto dell’unghia del ‘Che’, perché al netto delle infamie – la Storia è così, eleva dal niente i bastardi per ergerli a re – conta l’eroe, e chi non preferisce una giungla all’ombra di un grattacielo di Manhattan, e chi non imbraccerebbe la prima, perfino la più misera, guerra ‘per la libertà’ pur di sfilarsi dalla frustrazione quotidiana. Meglio il massacro che timbrare il cartellino, osa dire, qualcuno, ingoiando quella vigliaccata.

Disposti a tutte le guerre perché il sangue è eros e la parola magica, ‘popolo’, è come falangi di visionari straccioni al casino, estasi, eutanasia dell’ordinario.

La spavalderia prima dello spavento: la Storia è un lebbrosario. Assurgere a simbolo è una dannazione, per un uomo – ogni scelta è una finestra sul fraintendimento. La fotografia del ‘Che’ ucciso sembra una deposizione bastarda: la T-shirt al posto del sudario, i comizi al posto del sepolcro schiantato, La guerra di guerriglia al posto del Vangelo. Qualcuno è stato Giuda – di certo, risorgerà. Uno sbaglio della giovinezza, l’avventatezza dell’avvenire, fece dell’avventuriero un castrista. Anche uccidere, nella foga ideale, può essere disciplina. Non gli restò che morire per dare autenticità alla Storia – della sua resta un corpo, parte di ceramica, il ‘Che’ non era più lì, era una medaglia, una canzone, una bestemmia, una utopia, un sibilo.

Il ‘Che’ ammorba la Storia, frate nel convento del proprio ego. Nelle lettere pubblicate da poco a Cuba come Epistolario de un tiempo. Cartas 1947-1967, il ‘Che’ si districa dai ruoli governativi (“Abbiamo commesso molti errori in ambito economico. Il primo, il più importante, è stata l’improvvisazione con cui abbiamo portato avanti le nostre idee, tramite una politica estemporanea”, scrive a Castro),percorre il preludio di una filosofia anarchica (“A Cuba non viene pubblicato nulla, se escludiamo i ‘mattoni’ sovietici che hanno l’inconveniente di non farti pensare, dal momento che sono stati scritti perché tu debba soltanto digerirli… Abbiamo fatto molto, ora dobbiamo imparare a pensare”, scrive ad Armando Hart, Ministro dell’Educazione cubano). Ma la Storia lo ha avvinto, divorando il suo volto, per renderlo riconoscibile a tutti.

Pensando al ‘Che’, prediligo lo scarto, il ‘pazzo in Dio’, che adempie la fede nel fango dell’irriconoscenza, nel gargarismo dell’incomprensione. Scacciato da tutti, cacciato da ogni luogo, senza l’armatura della tunica, il ‘pazzo in Dio’ indossa quei versetti scanditi e sconvolgenti di Paolo: “Andavano, vestiti di pelli – senza niente – bastonati – bistrattati – il mondo non è degno di loro. Perlustravano i deserti, le montagne, s’inoltravano nelle grotte della terra” (Lettera agli Ebrei 11, 37-38). Radicalità che abbaglia per eccesso di precisione, che ha dettaglio in questi versetti intagliati della Prima lettera ai Corinzi (3, 18-19),che qui segno secondo la traduzione di Giovanni Testori:

Non cedete

a seduzione.

Chi di voi

secondo le regole del mondo

si sente sapiente,

s’annulli

e si faccia demente.

Solo allora

si sentirà

veramente sciente.

La scienza di questo mondo

presso Dio

è totale insipienza.

Al corpo della Storia antepongo il suo opposto: la carne. Allo stremare dell’azione, lo spreco.

René Burri (1933-2014). Nasce a Zurigo nel 1933, fotografo noto soprattutto per i reportage di alcuni degli avvenimenti storici e culturali più importanti della seconda metà del ventesimo secolo. Famosissimi alcuni suoi ritratti, tra cui quelli di Che Guevara e di Pablo Picasso,ritratti iconici destinati a rimanere per secolinell’immaginario collettivo. Nonostante Burri sia conosciuto come il grande fotografo della Magnum, non bisogna dimenticare che era un’artista a tutto tondo perché, tra le sue passioni, c’erano anche la pittura e il cinema.

René Burri è convinto che non sia l’immobilità la caratteristica più importante dell’immagine, bensì la sua capacità di cogliere le trasformazioni, i cambiamenti. René Burri è un fotografo delle visioni. Attraverso le sue immagini e i suoi reportage, infatti, è possibile avere una visione più chiara di tutti gli eventi e gli stravolgimenti che hanno caratterizzato l’epoca moderna. I suoi reportage sono il documento dei cambiamenti passati che hanno costruito le basi della società moderna.

Alberto Díaz Gutiérrez (1928-2001),meglio conosciuto come Alberto Korda , è stato un fotografo cubano, divenuto famoso per la sua foto Guerrillero Heroico,una delle immagini più riprodotte di Ernesto Che Guevara e una delle foto più diffuse in assoluto.Prima della rivoluzione castrista era fotografo di moda. Nel 1960 diventò fotografo del quotidiano Revolución e sempre in quell’anno scattò la nota foto di Guevara, dalla quale non trasse alcun guadagno. Alberto Korda realizzò questa famosa immagine del Che grazie a due scatti (uno orizzontale e uno verticale) che fece all’Avana il 5 marzo 1960, durante il funerale per le circa cento vittime dell’esplosione della nave Coubre. Korda utilizzò una Leica con una pellicola Kodak Plus-X Pan, che ospitava già fotogrammi di Jean-Paul Sartre, Simone De Beauvoir e Fidel Castro. Nell’orizzontale negativo, originale (dal quale è stato ritagliato il solo volto del “Che”) di profilo a sinistra appare il giornalista argentino Jorge Ricardo Masetti Blanco (Comandante Segundo) di origini bolognesi, fondatore di Prensa Latinaa Cuba e desaparecido in Argentina nel 1964. La foto del “Guerrillero Heroico” diventò famosa in tutto il mondo quando l’editore milanese Giangiacomo Feltrinelli si fece regalare i due scatti da Korda e pubblicò la famosa foto del Che, sia come poster nel 1967, sia come copertina per il libro Diario in Bolivianel 1968.

Osvaldo Salas (1914-1992). È stato uno dei fotografi della rivoluzione cubana. Viene spesso citato tra i fotografi che hanno avuto un ruolo importante nella copertura mediatica della rivoluzione di Castro, insieme ad Alberto Korda e suo figlio Roberto Salas, fotografo ufficiale di Fidel Castro. Nel 1955 fugge da Cuba e arriva a New York, dove si guadagna da vivere come fotografo. Nel 1959, mentre Castro conduce con successo la rivoluzione cubana, lo chiama a Cuba. Osvaldo Salas, accompagnato dal figlio Roberto, allora 18enne, ritorna e diventa capo del dipartimento di fotografia del quotidiano Revolución ed illustrerà per ventitré anni l'evoluzione dell'avventura cubana.