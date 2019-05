Le lodi di Guido Lamberti alle sensibilità e ai sentimenti

“Mio padre sono certo fu colpito da quel tuo germogliare, la vita vi avvinghiò improvvisa”. In questo verso della poesia ‘Fuscaldo’, dedicata alla madre, è racchiusa tutta la vita di Guido Lamberti che al salone del libro di Torino, presenta la sua nuova raccolta di poesie ‘Immortale un minuto’. ‘Fuscaldo’ chiude come in uno scrigno 60 momenti di emozioni e di sentimenti che si apre con ‘Poco o niente o tutte’, dedicata al papà.

Guido 'Ugolino' Lamberti, cantautore di successo tra gli anni Sessanta e Settanta, nel 1976 ha pubblicato la raccolta di poesie “Io cammino spogliato di mondo” vincendo vari premi. Negli anni Ottanta la svolta. Trasferisce la vena poetica e musicale sul palcoscenico dei teatri. Scrive testi e musiche, inventa personaggi e reinterpreta i classici con una regia d’avanguardia.

Ora il suo ritorno ai versi scritti: la poesia che ricomincia dove l'aveva lasciata, seguendo una circonferenza artistica. Lamberti danza con le sue parole, ne cavalca il ritmo con la sapienza del pentagramma, delle note inseguite, riconosciute e offerte. Il ritmo è talmente cercato che i versi paiono battiti regolari di un cuore. Sono rime senza esserlo, inducono al canto. Ricorda di essere sì poeta, ma pure musicista e compositore.