Le offerte di lavoro della settimana del Centro per l'impiego

Di seguito le offerte del Centro per l'impiego della settimana.

Il CPI comunica che è possibile candidarsi solo se in possesso degli effettivi requisiti richiesti nell’annuncio e invitano gli utenti ad aggiornare sempre il proprio curriculum vitae. In mancanza di questi presupposti la candidatura verrà scartata.

Struttura ricettiva di Cannero Riviera cerca per la stagione primavera/estate 2020 una persona da inserire sia per attività di reception che per il bar/minimarket. Accoglienza clienti, registrazione check in/check out, bar e minimarket. Buona conoscenza di inglese, tedesco e uso pc. Contratto stagionale.

Studio dentistico di Verbania cerca un assistente alla poltrona con esperienza, gradita certificazione A.S.O. (assistente di studio odontoiatrico),Diploma, buon uso PC, empatia con i pazienti, pulizia e precisione completano il profilo. Tempo determinato full time.

Ditta edile zona Ossola cerca un muratore/carpentiere qualificato automunito, possibile inserimento a tempo indeterminato dopo un periodo di prova.

Ditta di serramenti in Ossola cerca un posatore di infissi da formare attraverso un tirocinio e/o contratto di apprendistato, buona manualità e voglia di imparare un mestiere.

Ditta metalmeccanica di Trontano cerca un carpentiere in ferro qualificato, saldatura, assemblaggio e lettura disegno per la posa in opera di piccola carpenteria. Prevista assunzione a tempo determinato full time.

Società di servizi zona Piedimulera cerca addetti al call center per attività di customer care, ottimo uso PC, Diploma e completa autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro.

Alleanza Assicurazioni cerca operatori assicurativi e finanziari per gestione e ampliamento del portafoglio clienti. Si richiede Diploma e/o Laurea, ottimo uso PC, prevista formazione, indispensabile essere in possesso di patente B e auto propria.

Ditta metalmeccanica di Domodossola cerca due meccanici, uno per la riparazione di autoveicoli e uno per autocarri, esperienza e disponibilità immediata. Contratto da definire.

Ditta edile cerca due autisti escavatoristi con esperienza, zona Ossola, tempo determinato full time per almeno 12 mesi. Patente C. Disponibili a spostarsi sulle sedi di Domodossola e Verbania, automuniti.

Società cooperativa che opera all’interno di una residenza per anziani, zona Baceno, cerca un aiuto cucina in grado di preparare i pasti per gli ospiti e disponibile anche a servizi di pulizia e lavanderia. Contratto a chiamata per iniziare.

Ditta di autotrasporti cerca tre autisti con patente C/E con CQC per il trasporto di merci. Gradita esperienza, orario discontinuo fino a 47 ore sett.li, tempo indeterminato.

Pizzeria da asporto di Domodossola cerca un addetto alle consegne e un pizzaiolo per lavorare nei weekend, contratto a chiamata.

Industria chimica zona Ossola cerca un autista patente C da adibire anche in magazzino e produzione, gradito il possesso dell’ADR. Tempo determinato full time. Trasferte in Piemonte e Lombardia con rientro serale.

Società di Borgomanero cerca personale specializzato: un programmatore di software, un impiegato commerciale e un ingegnere elettronico. Inviare la propria candidatura a cv@dmiweb.net

