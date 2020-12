Le previsioni meteo per Santo Stefano e domenica

Tempo in miglioramento sabato, nuovo peggioramento domenica. "L'area di bassa pressione si sposterà verso il Mar Tirreno favorendo ampie schiarite e cielo sereno anche nella giornata di sabato, con ventilazione residua al mattino sulla zona del laghi. Domenica pomeriggio - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - condizioni in nuovo peggioramento per la discesa di una vasto minimo depressionario in uscita dalla Groenlandia che causerà nevicate deboli dapprima sulle Alpi in estensione al resto della regione dalla sera".

SABATO 26 DICEMBRE 2020

Nuvolosità: cielo sereno. Locali addensamenti sul basso Cuneese al primo mattino.

Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve rialzo sui 1000-1100 m. Venti: dai quadranti settentrionali a tutte le quote; moderati in montagna, rinforzi a nord nelle vallate e alpine e sulle pianure orientali al mattino, deboli altrove.

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020

Nuvolosità: al mattino cielo sereno con copertura in rapido aumento dalle ore centrali fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sulla fascia alpina in estensione al resto della regione in serata. Quota neve al suolo. Zero termico: in progressivo calo, in pianura fino a valori prossimi al suolo in serata, altrove fino a quote collinari. Venti: sulle Alpi deboli occidentali al mattino in successiva rotazione da sudovest, deboli altrove da sudovest sull'Appennino e orientali in pianura. Dal pomeriggio intensificazione della ventilazione sui rilievi.