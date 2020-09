Le sfide dell'Unione Europea

L'Europa ha un problema di comunicazione e non passano all'opinione pubblica le tante attività che svolge nel campo della solidarietà, dell'ambiente della scienza, dell'innovazione e della cultura. Questo è in sintesi quanto emerso ieri all'incontro sulle nuove sfide dell' Unione Europea svoltosi a Verbania.

“Si parla male dell'Europa, ma l'Europa ha molti volti. Non c'è solo l'Europa delle crisi, legata ai temi dell'Immigrazione, dell'attualità più stringente c'è l' Europa del lungo periodo degli investimenti, della solidarietà dell' ecosostenibilità”. Così il capo rappresentanza a Milano della Commissione Europea Massimo Gaudina ieri alla Casa della Resistenza all'incontro “Le nuove sfide dell'Unione Europea” ha tracciato un'immagine dell'Europa forse meno nota all'opinione pubblica.

“L'Europa ha un problema di comunicazione e purtroppo l'opinione pubblica vede l'Europa burocratica e severa e non è a conoscenza delle attività che svolge nei diversi ambiti, nelle scuole, nelle imprese, nella qualità dei prodotti alimentari, nella scienza e nella ricerca ”. Gaudina è passato ad elencare i vari settori citando ad esempio l'intervento di solidarietà per calamità naturali che ha visto uno stanziamento per il terremoto del centro Italia di oltre un miliardo nel 2016 – 2017 si quindi soffermato sul corpo Europeo di Solidarietà e il Servizio volontario europeo che permette ai giovani di 17, 30 anni di collaborare con i soggetti più vulnerabili. Una delle grandi sfide saranno quelle sull'ambiente e sul clima. “La sfida – ha detto Gaudina – è di arrivare al 2050 ad un continente ad impatto zero senza aumento di Co2. Su questo fronte verranno stanziati 1.200 miliardi per i prossimi 7 anni”.

Grandi investimenti sono previsti anche nel campo della digitalizzazione. “Sarà una delle priorità della Commissione aiutare i giovani a formarsi ad avere le competenze giuste per mercato del lavoro che richiede sempre più competenze digitali. In Europa ci sono 300 mila posti di lavoro vacanti – ha detto Gaudina - perchè non si trova il profilo con le competenze digitali. Su questo settore sono previsti investimenti anche per le intelligenze artificiali e per ricercare e studiare le conseguenze etiche, giuridiche e sociali dell'intelligenza digitale”.

L'incontro rientrava in un ciclo di conferenze organizzate dal Centro di documentazione Europea (CDE) del VCO, costituito in base ad una convenzione tra la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e l’Associazione Ars.Uni.Vco ed è stato moderato

da Ivan Fossati giornalista de La Stampa Verbano Cusio Ossola.

L’iniziativa è realizzata dal Centro di documentazione collaborazione con il Comune di Verbania, con l’Associazione Casa della Resistenza e con l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Tra il pubblico molti giornalisti il seminario era infatti valido ai fini dell'acquisizione dei crediti per la la formazione continua.