Legalità, Preioni: soddisfatto per il voto alla Commissione permanente in consiglio regionale, ora quella sull'Autonomia

“Siamo soddisfatti per il voto alla Commissione permanente sulla legalità. Un risultato fortemente voluto dalla Lega, che riguarda uno dei temi storici del nostro Movimento.

La prossima settimana entreremo nel merito della Commissione permanente sull’autonomia, altro caposaldo della Lega. Faremo sì che queste due Commissioni vedano la luce presto e, soprattutto, insieme.

La promozione della cultura della legalità, unitamente al contrasto dei fenomeni mafiosi, e quella dell’autonomia, produrranno benefici per tutti i cittadini piemontesi. Lo stesso Preioni, di recente, nel presentare l’ordine del giorno 'Autonomia e legalità', ne aveva ribadito l’importanza.

L’intenzione è ora quella di accelerare sull’Autonomia, da estendere alle 23 materie previste dalla Costituzione, in modo da condurre la Regione alla pari con Veneto e Lombardia, rafforzando dunque la richiesta troppo blanda venuta nella scorsa legislatura”. Così in una nota Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte in consiglio regionale.