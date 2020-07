Leone-Marin (Lega): “Un modello Trento per aiutare il piccolo commercio di vicinato e di comunità”

Il 9 luglio si è tenuta la seduta della Terza commissione regionale Commercio presieduta dal consigliere della Lega Claudio Leone alla presenza del presidente di Confesercenti Giancarlo Banchieri e del direttore di Ascom Confcommercio Marco Gossa. Un momento di confronto per ragionare sulle nuove strategie che la Regione Piemonte potrà mettere in campo per sostenere le nostre attività di vicinato per superare la crisi acutizzata dell’emergenza Covid e per parlare della concorrenza dell’e-commerce.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che il commercio di vicinato e quello delle piccole comunità viveva già prima della pandemia -ha commentato il presidente Leone- e che dopo il lockdown sono aumentate. In questo senso, dovremo riscrivere le regole e rimodulare le risorse disponibili per tendere a un modello come quello della Provincia autonoma di Trento, dove alle finalità commerciali dei piccoli negozi di paese si finanziano in maniera continuativa funzioni di carattere sociale ed aggregativo. Sul fronte dell’e-commerce la Regione non ha competenze dirette, ma auspichiamo un sollecito intervento dello Stato perché anche le nostre botteghe possano avvicinarsi a questo mondo ma equiparando con le piattaforme on line anche gli oneri di gestione, per superare quella che ad oggi è a tutti gli effetti una concorrenza sleale”.

Nel corso della commissione è intervenuto anche il consigliere della Lega Valter Marin: “Forse l’emergenza Covid ha addirittura reso più evidente la funzione sociale e culturale del commercio di vicinato, in particolare in piccole comunità come quelle dei paesi montani. Siamo certi che la Regione adotterà i provvedimenti necessari per valorizzare questo settore tanto strategico per i nostri territori”.