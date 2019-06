Lettera aperta di Ficara ( MNS VCO) a Cirio: "Difendiamo il Piemonte e il suo patrimonio e salveremo la famiglia"

Lettera aperta



Caro Governatore Cirio,



Se oggi, sabato 29 giugno 2019 sono qui a scrivere questa lettera, rischiando di passare per una voce narrante fuori dal campo, è perché qualcosa è successo nel VCO. Negli anni tutto ciò che è stato fatto per questa Provincia è sempre andato al di là del conviene al territorio, mirando più a interessi ristretti se non ''quasi'' personali. Il VCO come campo di gioco, si é detto molto sul futuro della sanità, ospedale unico si, no, forse, dove costruirlo, probabilmente non si farà mai salvo rivedere la riforma sanitaria piemontese. In ultimo la proposta dell'Assessore Roberto Rosso di allargare il territorio al circondario, sembra più una provocazione per sondare la fattibilità di unire le province di Novara e Verbania, ciò significherebbe fare un passo indietro di oltre 27 anni. Il Piemonte é una delle poche Regioni ad avere una filiera ancora integra, in particolare per il VCO il settore lapideo dall'estrazione alla pietra ornamentale, il casalingo con tutto l'indotto, la chimica, il turismo montano e lacustre, imbottigliamento delle acque e le sue terme ecc. Diciamo di si all'innovazione come tratto distintivo, mantenendo il processo produttivo interno in loco salviamo i posti di lavoro. Occorre rivedere in primo luogo l'accesso al credito delle piccole imprese. Il secondo punto riguarda i giovani : dobbiamo incentivare le nuove generazioni ad avvicinarsi al mestieri dell'artigianato, ben venga la scuola-lavoro. Apriamo al futuro, offriamo opportunità econimiche, puntiamo sull'evento fieristico come vetrina. La storia non si ripete mai allo stesso modo, so che sta lavorando molto senza sosta, ma facciamo in fretta, perché a fine anno saranno in molti a chiudere i battenti, artigiani e non. Presidente difendiamo il Piemonte e il suo patrimonio e salveremo la famiglia. Grazie e buon lavoro.



Domodossola, 29 giugno 2019



Il Commissario del MNS per il VCO

Massimo Ficara